Ahora Alfredo Adame arremetió contra su ex-novia por su comportamiento en el reality show

Como ya es costumbre el actor y político Alfredo Adame está nuevamente envuelto en una situación polémica, ahora por hacer declaraciones de su expareja, Magaly Chávez de quien mencionó se comportó indiferente y fría con él mientras estaban participando en el reality show “Soy famoso sáquenme de aquí”, del cual resultó ganador.

En entrevista para un canal de YouTube el famoso aseguró que su relación se fracturó durante el show: “Ya cuando llegamos al campamento yo le gritaba ¡buenas noches mi amor, te amo! y ella nada más me respondía buenas noches” señala Adame quien además la acusó de indiferente durante las grabaciones del programa.

¿Qué dijo su expareja Magaly Chávez?

En su momento al término de la relación Magaly Chávez declaró que él la habría maltratado, versión que Alfredo Adame negó, sin embargo, comentó que con el paso de los episodios se fueron distanciando hasta que la relación se vio fracturada pues señala que “en su propia cara” la mujer coqueteaba con el participante Guty Carrera.

Leer más: Alcaldesa invita a todo el pueblo al bautizo de su hija, ¡como en los XV años de Rubí!

Virales Tras pelea con una mujer sacan la cumbia de Alfredo Adame

Durante el desarrollo del reality Adame fue eliminado, pero luego de dar a conocer que presuntamente sufrió Bullying, la producción rectificó su sentencia y ahí el actor notó que su expareja no lo apoyaba como él creía:

“Yo nunca escuché que Magaly me gritara ¡vamos mi amor, échale ganas, tú vas a ganar!, nunca la escuché, con decirte que hasta me extrañó (...) Salgo eliminado y en ese momento, de repente llega Magaly, me brinca, se me cuelga de cuello y llorando, yo dije pues que buena onda, no me gritaste nada pero pues sí siente que me voy (...) En el momento en que dicen que no estaba eliminado le cambia la cara a Magaly completamente, como de lagarto furioso”.

Tras haberla acusado de ‘mañosa’ por su declaración sobre la supuesta agresión del actor, indicó al programa de YouTube que desde el reality ella ya se comportaba indiferente y grosera, tanto que en una ocasión le gritó “cállate” a lo que el actor contestó “cállate tú, a mí no me andes callando”.

Al término de la relación la expareja de Alfredo Adame, Magaly Chávez declaró que él la habría maltratado | Foto: Cuartoscuro

¿En qué otros escándalos se ha involucrado Alfredo Adame?

Esta no es la primera vez que Alfredo Adame tiene problemas en su carrera artística o política, pues recordemos que en las elecciones de 2021 fue candidato a una diputación federal por el distrito 14, correspondiente a Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas.

Te puede interesar: Andra Escamilla volvió a redes sociales en una nueva faceta y luce irreconocible

Durante el arranque de su campaña propició una discusión insultando a unos automovilistas que transitaban por la zona donde se encontraba repartiendo publicidad.

En el medio artístico ha tenido diferencias con actores actrices y hasta cazafantasmas pues llegó a los golpes con Carlos Trejo en una ocasión, quien en su defensa le lanzó una botella a la cara rompiéndole la nariz.