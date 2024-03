Antojitos "La Güera", un negocio con 45 años de historia en Xalapa

Hace 45 años, la señora Libertad Landa Lemus inició la venta de tamales frente a su domicilio, localizado en la calle Venustiano Carranza de El Dique de la ciudad de Xalapa y fue la necesidad que la obligó a realizar esta actividad.

Sin embargo, una duda rondaba en su mente, pues no estaba completamente segura de dar el paso, pero la insistencia de una amiga la motivó a colocar su olla de tamales frente a su casa; así inició su trayectoria.

Con un trato cordial atiende a sus clientes que llegan de varias partes de Xalapa, incluso fuera del estado, por lo que siempre procura tener lo necesario en su local para complacerlos con sus guisos.

"Siempre he vivido en esta calle y en esta colonia, pues aquí nací en 1955; actualmente tengo 69 años, ya estoy viejita, pero me siento fuerte y con deseos de continuar realizando esta bonita actividad que es la venta de mis antojitos y mientras Dios no me apague mi vela habrá ‘Guera’ para rato", dijo doña Libertad.

Recordó que inició por necesidad y por insistencia de una amiga, quien le dijo que se colocara frente a su casa a vender tamales, pues sabía que su sazón era muy especial.

"Luego de que me encontré a mi amiga por segunda vez tomé la decisión de colocar mi olla de tamales y ponerme a vender; recuerdo que tenía 19 años; fue un momento muy bonito porque ese día vendí todos mis tamales; al siguiente día hice muchos más".

Luego de ser aceptada por el buen sazón el paso siguiente fue vender antojitos y sacó no solo la olla de tamales, también un anafre y sillas; desde entonces ha vendido su comida a muchísimas personas.

La actividad que realiza, para ella significa mucho, pues gracias a su noble labor ha salido adelante con sus hijos | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

"Seré honesta la verdad me daba pena, pero cuando me di cuenta que la ganancia empezaba a caer, me di la oportunidad de vender mis antojitos; recuerdo que frente a mi casa ponían juegos mecánicos y aprovechaba para vender y fue aceptada mi comida".

¿Qué otros alimentos ofrece Libertad Landa en Xalapa?

Ahora vende empanadas, tostadas, garnachas y cualquier antojito que le solicitan, sin olvidar sus tamales con los se dio a conocer. Su jornada laboral inicia a las 7:30 de la mañana y aproximadamente a las 3 o 4 de la tarde concluye; por la tarde-noche en ese mismo local su hijo vende tortas, hamburguesas y hot dogs, hasta cerca de las 23:30 horas.

La especialidad de doña Libertad son las gorditas picadas de todas las salsas, así como las de bistec de milanesa o chile seco. Su sazón es único que la han visitado de Aguascalientes, Cancún, Ciudad de México, entre otros más; ha hecho pedidos a personas que viven fuera del Estado.

La actividad que realiza, para ella significa mucho, pues gracias a su noble labor ha salido adelante con sus hijos, aunque la zona tiene varios locales de comida, sus clientes le son fieles.

La especialidad de doña Libertad son las gorditas picadas de todas las salsas, así como las de bistec de milanesa o chile seco | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Ha vendido su comida a tres generaciones, pues recuerda que la visitaban adultos que traían a sus hijos; luego sus hijos trajeron a sus hijos y actualmente continúan regresando las familias que por muchos años le han consumido.

"Aunque hay muchos locales sigo manteniendo a mis clientes que son de muchos años, luego vienen muchachos que antes eran niños y me preguntan que si los recuerdo; la verdad pocas veces viene a mi memoria recuerdos".

Sus clientes son muy importantes y les agradece que la sigan visitando para continuar consumiendo lo que con tanto esmero realiza a partir de las 7:30 de la mañana.

"Las personas que me visitan muchas gracias, la verdad a mí me gusta trabajar desde niña, he sido así, recuerdo que antes bordaba y tejía mi servilletas y me iba a vender y regresaba sin nada, porque siempre en mi mente ha estado el trabajo y tener mis centavos”.

Ha vendido su comida a tres generaciones, pues recuerda que la visitaban adultos que traían a sus hijos; luego sus hijos trajeron a sus hijos y continúan regresando las familias | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Sus clientes lo que más le solicitan son las gorditas picadas de frijol, sin embargo, siempre está dispuesta a realizar lo que le piden, pues está en la mejor disposición para que sus clientes queden satisfechos. Las gorditas tienen el precio de $15, las empanadas $10 y tamales $15, pues dice que la hoja es cara y recientemente subió su precio.

Acepta que la inflación le ha afectado, sin embargo, sabe que tiene que tener los implementos para vender. "Las cosas subieron, pero debemos tener de todo para realizar la salsa, verde, roja, chile seco y frijoles, además, debo tener dinero para comprar el gas, que son tres tanques por semana, sí sale para comprar, pero hay que ir guardando, porque si vienen y no hay dinero, no me los dejan".

Sus clientes son muy importantes y les agradece que la sigan visitando para continuar consumiendo lo que con tanto esmero realiza | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

¿Dónde se ubica el negocio de Antojitos la ‘Güera’ en Xalapa?

Antojitos la ‘Güera’ se localiza en la calle Venustiano Carranza entre el x24 y el Oxxo. Para solicitarle algún servicio de cazuelas, pueden llamarle al 22 83 68 66 21; ella amablemente les realizará la cotización y si necesitan un pedido.

Recientemente acaba de recuperarse de problemas de salud, situación que para ella fue muy complicada, pues por un momento pensó que su “vela se apagaría”, sin embargo, logró salir adelante y ahora se mantiene trabajando muy activa y siempre con una sonrisa hacia sus clientes.