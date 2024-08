¡Protectora de michis! Arianna rescata y alimenta gatos callejeros y abandonados en Veracruz

Veracruz, Ver.- Empezó alimentando a un par de gatos y hoy es una protectora de esta especie, atendiendo a más de 15 menores, muchos de ellos callejeros, sin hogar y maltratados.

Arianna Lara Ordoñez reconoce que desde pequeña le gustan muchos los michis y al ver las condiciones en las que viven algunos, no le ha importado poner de su dinero para alimentarlo incluso llevarlos al médico porque varios son atropellados y golpeados.

En su casa tiene cinco gatos, todos con nombre y bien cuidados, pero a la hora de la comida se llegan a juntar hasta 15, incluso hay épocas donde ha tenido más de 20 mininos rondando en busca de alimento.

“Yo tengo cinco gatos, los demás que andan por ahí llegan justamente a la hora de la comida, algunos son callejeros y otros son de vecinos de por la zona, no se si les den de comer, pero llegan aquí, hemos llegado a tener más de 20 gatos, trato de cuidarlos, de darles alimento y cuando han llegado golpeados los he llevado al médico, algunos no han sobrevivido”, expresa.

Asegura que, aunque mucha gente desprecia a los felinos porque dice que son portadores de virus y bacterias, la realidad es que son mascotas muy limpias e independientes que requieren de una estricta vigilancia médica, es decir vacunas y visitas periódicas al veterinario.

“A comparación de los perros, los gatos son más independientes, son muy limpios, a un perrito hay que entrenarlo para que haga su popo en tal lado, los gatitos no, a ellos se les compra su arenero y son independientes, pero si hay que cuidarlos mucho, vacunarlos porque si no los cuidas obviamente se van a enfermar y van a traer enfermedades, cuando tienes una mascota debes hacerte responsable”, dijo

Reconoce que una de las desventajas, es que los gatos son animales muy curiosos que, aunque se les de su porción de comida buscan más y en caso de que se les permita entrar a la cocina hay el riesgo de que tomen algunos de los alimentos que encuentren.

Con sus propios recursos los alimenta tres veces al día / Foto Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Lo malo de un gatito es que tiende a subirse a los muebles a las mesas y si encuentran comida, aguas porque te ganan la carne, el pollo, yo por ejemplo no los dejó entrar a la cocina”, comenta.

Urge hacer conciencia sobre la esterilización

La activista apuntó que hay una gran cantidad de gatos callejeros, pero la responsabilidad viene de los dueños quienes deben esterilizarlos para evitar la proliferación de animales que no reciben ningún tipo de cuidado y que sufren de distintos abusos.

“Hay muchos gatos en la calle pero por eso es necesario concientizar en la esterilización, porque nadie quiere cuidarlos, los atropellan, entonces hay que llevar a nuestras mascotas a esterilizar”, exhorta.

Entre sus cinco gatos, “la chiiquis” es la gatita que tiene más tiempo con ella, llegó cuando se mudo a vivir y desde entonces ha sido su compañera, los otros han llegado poco a poco y se han quedado a vivir en la casa.

Indican que los gatos sufren maltrato en las calles / Foto Raúl Solís / Diario de Xalapa

Todos los mínimos comen de dos a tres veces al día y aunque representa un gasto que prefiere no cuantificar, se siente feliz por dar un poco de amor a los animales.

Cabe destacar que el pasado jueves 8 de agosto se celebró el día internacional del gato, fecha creada por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal para hacer conciencia sobre los cuidados de esta mascota.