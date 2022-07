Arrojan orines a influencer Alex Strecci en Carnaval de Veracruz; ¿te ha pasado?

En el Carnaval de Veracruz la fiesta a veces se sale de control y la gente suele portarse de forma poco respetable. Eso pudo constatar el influencer Alejandro Strecci, quien acudió en un carro alegórico a un desfile y fue víctima de una persona poco agradable.

Y es que al pasar por una grada a Strecci le aventaron orines, por lo que el influencer denunció en sus redes sociales el hecho y se despidió de Veracruz.

En su cuenta de Twitter el Youtuber, que hace “humor y bromas pesadas”, escribió: “Me aventaron un vaso con pipí en el carnaval de Veracruz. Al que me lo aventó: espero te hayas lucido con tus amigos y haya servido para que seas feliz el resto de tu miserable vida. Yo llegué a bañarme y se me quitó. Adiós, Veracruz”.

El hecho no pasó desapercibido con muestras de apoyo al joven, pero también reproches, como la usuaria Alexzavza: “Y uno grite y grite para que voltees y solo ibas en el cel, me hizo más caso el de blanco, pero no se quién es”; LaErre, quien escribió: Así como a ti te sirvieron los milloncitos del pueblo Alex, no te enojes, quizá te lo merecías; pero quién soy yo para juzgar.

¿Quién es el influencer Alex Strecci?

Alejandro Strecci es youtuber y bajista de la banda Lola Club. En su cuenta de Youtube tiene más de 5 millones de seguidores, en donde hace recomendaciones musicales, habla de sus proyectos y además tiene secciones como “Un Día con Strecci”.