Todo el amor a los bordados: artesana habla de su proceso creativo

La defensa por los bordados artesanales se da en distintas partes del país, pues el plagio es una práctica cada vez más común. Prendas artesanales pueden ser plagiadas y disminuir su precio considerablemente porque son teñidas y no bordadas.

Alejandría Manilla Alarcón de “Tenangos Textil”, es una de las participantes de la Semana de la Moda Artesanal Xante que se realiza en el Parque Juárez. Originaria de Tenango de Doria del estado de Hidalgo, aprendió a bordar a ejemplo de su madre desde muy pequeña y desde entonces ha encontrado en esto la forma de sacar adelante ahora a su familia.

Te puede interesar: Barrio Mágico de Xallitic inicia taller gratuito de baile prehispánico; los detalles

¿Cómo se elabora el textil tenango?

Ella trabaja el textil tenango y dijo que una de sus labores a sus 40 años, es buscar en qué otras telas plasmar sus bordados para llegar a jóvenes, niños y personas adultas y elaborar piezas para todos los gustos.

“Trabajamos lo típico que es manta, bordando la flora y fauna de nuestra comunidad con colores vistosos, como llevando una secuencia, matices de un claro y un oscuro para que resalte el bordado y la figura, pero también lo hacemos en un solo color”.

Alejandría Manilla habló sobre el problema de plagios en los diseños | Foto: Jesús Escamiroza

Cultura Vuelve Ambulante con grandes sorpresas: van sedes, fechas y películas

Reconoce que algunas prendas superan los 9 mil pesos pues es un trabajo de hasta un mes de elaboración, y aunque hay quien sí valora sus artesanías, el que haya prendas chinas que no sean originales y la gente pueda comprar más baratas hace que su trabajo pierda valor.

“Sí les gustan, se les hace yo creo que muy llamativo por los colores o las figuras. Cada artesano y artesana tiene su propio dibujo y estilo de combinaciones. El plagio es un problema, de hecho, empresas muy reconocidas han plagiado nuestros diseños y esperamos que nuestro gobernador y autoridades correspondientes nos ayuden para que esto no suceda porque de alguna manera nos restan que nos sigan comprando porque lo adquieren muchísimo más barato que a como nosotros lo damos”.

¿En cuánto tiempo elabora sus bordados?

Entre lo que elabora hay morralitos de manta bordada que elabora hasta en 15 días y que tienen un precio de 450 pesos; los manteles de 2 metros que tienen un precio de hasta 9 mil pesos. Además, realiza guayaberas, blusas, vestidos, chamarras, sudaderas o los lienzos tradicionales, fundas para cojín, bolsas, caminos de mesa o manteles.

“Me dedico a esto desde hace 15 años, yo desde pequeña me dedicaba a esto porque era una forma y lo sigue siendo, de llevar dinero a casa, estando dentro de casa, no salir, sin descuidar a la familia. Mi mamá siempre había bordado cuando yo era pequeña y pues le ayudaba y conforme pasó el tiempo me gustó más y ahora me dedico a esto”.

Lee más: Natalia Lafourcade y Silvana Estrada ¡nominadas al Latin Grammy! [Video]

Para evitar el plagio, Alejandría recomendó a los clientes que vean el reverso de las prendas para cerciorarse de que son bordadas a mano o que no son teñidas.

Cultura Colegio Preparatorio de Xalapa, edificio histórico y Patrimonio Cultural de Veracruz

“Porque hay personas que lo tiñen, hacen las figuras dibujadas o los chinos que ya intentaron sacar nuestros bordados en prendas, por ejemplo, una camisa que yo tengo en mil pesos, ellos la tienen en 250. Muchas personas que sí saben, siempre voltean la prenda y así se dan cuenta si es hecha a mano o a máquina porque hasta ahora no han encontrado una máquina que iguale la parte de atrás del bordado, ese sería el tip, que chequen la parte del reverso para que vean si es chino o artesanal”.

Otra observación es que el hilo vela con el que los artesanos trabajan es totalmente de algodón, mismo que no se puede trabajar en máquina, por lo que el que brilla no se nota igual.

Los productos de Alejandría Manilla Alarcón de “Tenangos Textil” se hallan en el parque Juárez | Foto: David Bello

¿Ya fuiste a la Semana de la Moda Artesanal Xante?

El pasado 25 de septiembre se dio inicio a la Semana de la Moda Artesanal Xante en el parque Benito Juárez. El objetivo de este evento es exponer la ropa artesanal del estado y otras partes del país para destacar su importancia y valor y evitar el plagio.

Cultura Luto en la poesía: fallece Elba Prior Domínguez, docente y escritora xalapeña

Además, es una oportunidad para que los jóvenes diseñadores y amantes de la moda se conecten con sus raíces y participen en esta celebración. De acuerdo con el organizador Ulises Gómez, la Semana de la Moda Artesanal Xante es un evento que celebra la cultura y la moda artesanal mexicana.

“Nuestra misión es promover la autenticidad, la originalidad y el respeto por el trabajo de los artesanos y diseñadores que dan vida a la moda artesanal. A través de colaboraciones con universidades y artistas locales, buscamos inspirar a las nuevas generaciones a abrazar y preservar nuestras tradiciones culturales a través de la moda”.