¿Qué le da vida al Barrio Mágico de Xallitic? Sitio atrae a turistas tras un año del nombramiento

A casi un año de que Xallitic fue nombrado Barrio Mágico, vecinos aseguran que es un distintivo bien merecido que le ha dado mayor vida al lugar.

Consideran que tradiciones como el Nacimiento Iluminado que colocan cada año en diciembre y ahora hasta las “Tardes de Xallitic” de cada jueves, se han convertido en grandes atractivos que le llevaron a ganar la denominación de Barrio Mágico de Veracruz el pasado 17 de agosto de 2023.

Aseguran que con los trabajos de rehabilitación de la calle Rafael Lucio, seguirá mejorando la imagen del barrio y que se deben seguir impulsando actividades artísticas y culturales para que continúe teniendo el realce que merece.

Yolanda López, que lleva cerca de 7 décadas viviendo en ese sitio, dice que lo que más le gusta del barrio es que han logrado continuar con algunas tradiciones que siguen uniendo a las familias y llama la atención de quienes los visitan.

“Ha habido mejoras porque tan solo que están remozando el puente tan emblemático lugar y las calles aledañas y los eventos que hay muy seguido le han dado mucha vida a nuestro barrio. Un barrio mágico muy merecido”.

Su hijo Alejandro Hernández asegura que ha podido disfrutar el barrio de distinta forma y destacó el que puedan conservar la cultura y tradición del lugar y que quienes los visitan puedan apreciarlo.

“Es muy bonito, pero creo que en cuanto a la conciencia a nivel de que somos una sociedad debería también evolucionar, si es un barrio, empatizar y evolucionar por ejemplo en la convivencia y no centrarse solo en la política. Pero en general este lugar me gusta, por eso sigo viviendo aquí y estoy muy contento por todo lo que pueda seguir pasando a favor de nosotros como barrio. Es uno de los primeros barrios que se hizo y qué bonito que se siga conservando y que las personas que no son de este lugar puedan apreciar todo lo bonito del barrio”, añadió.

Vecinos indican que es necesaria más seguridad por las noches / Foto René Corrales / Diario de Xalapa

"Falta darle mayor atención"

Aracely, comerciante de la zona, afirma que en ocasiones el lugar se ve descuidado por lo que pareciera que la emoción del barro mágico ya pasó para las autoridades.

“Además aquí hay gente cuando hay eventos, entonces se tendría que dar más difusión a los eventos que hay, hay algunos que organiza la dirección de Cultura y no hay mucha gente. Cuando viene la Orquesta de la UV eso sí jala bastante gente, no sé a qué se deba. En ocasiones ni nosotros sabemos cuándo va a haber un evento (…) falta impulsar ese tema”.

En su opinión, recién fue nombrado Barrio Mágico, hubo mucho interés por cuidarlo y tener actividades, pero al paso de los meses, se fue diluyendo. “El único día que sí hay gente es el de los jueves del baile, ese no falla, para nosotros en el café es el mejor día, cuando hay más gente”, añadió.

Don Lauro García quien dice que no radica en el barrio, pero lo transita, refiere que, aunque cada vez se va viendo mejor, es necesario que se ponga atención en el alumbrado público y la vigilancia por parte de la policía municipal.

“Porque las ratas de dos patas son las que más abundan, las mujeres son las más inseguras, igual los hombres, pero las mujeres son las que están en mayor peligro, por eso debería haber más vigilancia pero que pusieran policías que se dedican a hacer su trabajo, porque hay policías que nada más están con el celular y ni cuenta se dan de lo que pasa”.

El sitio cuenta con diversas tradiciones y eventos que atraen a visitantes / Foto René Corrales / Diario de Xalapa

Turistas preguntan por el Barrio Mágico

El director de Turismo de Xalapa, Josué Vázquez González, afirmó que el barrio ha repuntado pues hay gente que llega a la capital del estado preguntando por él.

“Una bondad de este programa es que cuando otorgan esta denominación el porcentaje de turistas tiende al alza porque hay mucha expectativa. Con esta denominación los turistas quieren conocer qué es lo que ofrecen estos espacios”.

Sostuvo que por ello han trabajado en la realización de eventos culturales de manera permanente en este lugar.

Recordó que, en temporada vacacional de verano, implementaron un recorrido muy atractivo por el barrio que superó las expectativas de los turistas.

El año pasado, fue el Barrio de El Dique y Xallitic en Xalapa y La Huaca en el puerto de Veracruz, los que se disputaron el nombramiento de Barrio Mágico. Sus costumbres como el nacimiento que colocan en diciembre y que data de hace 110 años, las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, Los Lavaderos, el Viacrucis en Semana Santa, las Catrinas y altares en Día de Muertos fueron los que dieron el triunfo a cuyo nombre significa “manantial sobre arena”.