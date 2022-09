Mexicana exhibe basurero en las calles ¡de Bélgica! Para los que piensan que sólo pasa en México

Natalia Treviño, TikToker mexicana, visitó las calles de Leuven, Bélgica, durante su recorrido grabó un video de cómo el lugar estaba repleto de basura y no tardó en compararlo con nuestro país, ya que muchos creen que el primer mundo es mejor; con esta experiencia pide a sus seguidores quitarse el pensamiento de que Europa es mejor que México.

Cuando piensas en salir de vacaciones, si el presupuesto te lo permite, ¿Cuál es el primer lugar que viajarías? Por lo menos se te vienen a la mente varias ciudades europeas o los Estados Unidos, eso no es problema, somos libres de viajar a donde nos plazca, la cuestión es que muchos piensan que es mejor salir de México porque existen ciudades del “primer mundo” que están más bonitas y cuidadas.

Pero, la TikToker mexicana Natalia Treviño, grabó un video en su canal en el que durante una visita por las calles de la ciudad de Leuven, Bélgica, se puede apreciar todo el “cochinero” que tienen, desde botellas de plástico hasta personas orinando en la vía pública, destaca la usuaria de redes sociales.

El mensaje que posteó fue "Saludos desde Bélgica, Europa. Aunque no lo crean" y la respuesta en las redes sociales no se hizo esperar, muchos la criticaron y la tacharon de que eso ocurrió al final de un evento y que no siempre las calles se verán así, a lo que contesto que en esa zona casi siempre están festejando algo.

Otros usuarios de redes sociales confirmaron su sorpresa, muchos comentaron que mejor prefieren quedarse en México ya que gracias a este video confirmaron que no es tan espectacular conocer el primer mundo, otros más respaldaron la crítica, alegaron que también viajaron a Bélgica y se encontraron con lo mismo.





@natt.trevino Primer mundo 😬😬 ♬ original sound - Natalia Trevino





¿Dónde se encuentra esta ciudad de Bélgica?





Leuven o Lovaina (español) en una ciudad de Bélgica que se encuentra entre los ríos Dijle y Voer, es la capital de la provincia de Brabante Flamenco, en la región de Flandes, su idioma es el neerlandés.

Es considerada una ciudad universitaria, cuenta con la segunda cervecería más grande del mundo, famosa por producir la cerveza Stella Artois, uno de los atractivos del lugar es el llamado “Tour de la cerveza”, ruta que contempla muchos bares de la ciudad, algunos escondidos, lo que hará de tu paseo una experiencia agradable.









¿Cerveza y chocolate?





Parte de la ruta de la cerveza, la cual puedes realizar en bicicleta, incluye una visita a cuatro abadías (monasterio o convento cristiano) donde preparan esta bebida de forma artesanal, además de contar con un lugar en la ruta donde te enseñaran como combinar la cerveza con el chocolate.