¿Bebes agua en exceso? Cuidado, estudios revelan que no siempre es lo mejor

El agua siempre ha sido el líquido vital que ayuda a nuestro cuerpo a eliminar toxinas, limpia nuestra piel, ayuda a mejorar el desempeño de nuestro cuerpo; pero ya lo hemos mencionado anteriormente, todo en exceso es malo y con el agua pasa lo mismo, estudios revelan que beberla en grandes cantidades no es tan bueno como muchas creen.

Beber mucha agua en poco tiempo no es tan saludable como podría creer ya que para comenzar, no dejas trabajar a los riñones que son los encargados de procesarla cuando entra a tu organismo, además a partir de ese problema, se desencadenan otras consecuencias que en lugar de ayudarte podría hacerte daño.

Lo primero es tomar agua cuando el cuerpo te lo pida, si bien existe la recomendación que el cuerpo necesita de 8 a 10 vasos diarios, no es algo exacto ya que todo depende del organismo ya que no sólo con el agua consigues hidratarte, por ejemplo, hay frutas y verduras que también pueden proveerte del vital líquido.

¿Cómo sé que bebo agua en exceso?

Existen muchos factores que pueden determinar, algunos son mencionados en la revista mexicana de trastornos alimentarios, puede ser dolores de cabezas frecuentes, la orina es casi transparente, tienes manos, labios y pies hinchados, aumento de peso repentino, vas al baño muy seguido, en la noche te despiertas para orinar.

La sobre hidratación también genera diarrea, náuseas o vómitos, tendencia a músculo débiles y calambres, cansancio, entre otros síntomas.

¿Puedo morir si bebo agua en exceso?

Hay estudios que destacan algunos casos, pero no son tan exactos, lo que si te podemos presentar es la declaración de Tamara Hew-Butler, profesora de ciencias del ejercicio en la Universidad de Oakland, a RD's The Healthy, que dijo “El cerebro solo puede hincharse entre un ocho y un diez por ciento antes de que llegue al cráneo y empuje el tronco cerebral hacia fuera”, en resumen hay posibilidades pero son muy remotas, aunque te recomendamos no intentarlo.

Existen algunos problemas que a los que debes ponerles mucha atención, por ejemplo, la intoxicación por agua la cual genera un desequilibrio de electrolitos, que desata espasmos musculares y la alteración del cerebro que mencionamos antes; también existe la hiponatremia, eso ocurre cuando los niveles de sodio en el cuerpo se diluyen demasiado y las células comienzan a hincharse.

¿Qué puedo hacer para mantenerme hidratado?

De acuerdo a la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, la ingesta diaria de agua o líquidos debe ser de 15,5 vasos (3,7 litros) para los hombres y de 11,5 vasos (2,7 litros) para las mujeres. Sin embargo, solo entre el 35% y el 54% de la ingesta diaria de líquidos debería proceder del agua.

El agua es vital porque ayuda a transportar nutrientes y oxígeno a las células, elimina bacterias de la vejiga, facilita la digestión, regula la presión sanguínea y la temperatura corporal, protege los órganos y tejidos de cuerpo. Además, mejora el rendimiento cognitivo, la fatiga y la ansiedad.