“Felipillo Robert”, la bebida tradicional de Tlalixcoyan que se disfruta en sus fiestas

Tlalixcoyan, Ver.- Una mezcla de aguardiente dulce, sangría, limón y salsa inglesa dio como resultado el “Felipillo Robert” un preparado que a lo largo de 25 años se ha posicionado entre los tlalixcoyanos como su bebida favorita, que se ofrece en cada celebración patronal.

¿Quién creó el Felipillo Robert en Tlalixcoyan?

Felipe Palaceta Uscanga fue el creador de este “merjurje” y asegura que fue un invento, que resultó todo un éxito.

¿Cómo surgió el Felipillo Robert en Tlalixcoyan?

Menciona que por muchos años ha acompañado a los candidatos durante sus campañas políticas y en una ocasión, mezclando el aguardiente con otras bebidas salió el “Felipillo Robert”, la cual es una bebida que todos los tlalixcoyanos reconocen.

“Andábamos en una campaña política, hacía mucho calor y andaba buscando como refrescare, se me prendió el foco, me puse a preparar una bebida, empecé a mezclar, le eche aguardiente el original dulce, refresco de sangría, limón, jugo maggi, salsa inglesa y mi toque especial, que no puedo revelar porque me la copian pero en si es lo que lleva, resultó un éxito, todo mundo me la pide, me dicen Paleceta échate un Felipillo Robert”, expresa.

Asegura que la bebida ha alcanzado mucho éxito en la región, pues en cada celebración patronal, como el Festival del Queso, las Fiestas Patrias y otros eventos se sirve a los invitados, incluso algunos visitantes llegan buscando la preparación de Palaceta.

Afirmó que, aunque ya lleva más de dos décadas preparándolo, aún no lo patentiza, pero analiza la posibilidad de crear su propia marca y abrir un establecimiento donde la bebida se pueda comercializar, pues hasta el momento solo la hace en eventos municipales.

Explica que el nombre de “Felipillo Robert” lo creó porque él se llama Felipe y su papá Robert por lo que de alguna manera quiso rendirle homenaje de esta forma.

Actualmente, Felipe Palaceta Uscanga es colaborador del ayuntamiento de Tlalixcoyan en el área de parques y jardines, pero a lo largo de su vida se ha dedicado a la venta de ganado, como carnicero y comerciante.

También fue dueño de un bar donde aprendió acerca de la mezcla de bebidas, de los grados de alcohol y la combinación de sabores.

El Felipillo Robert fue una de las bebidas más demandadas durante la celebración del Queso fresco más grande de México que se celebró este 15 de agosto en Tlalixcoyan.