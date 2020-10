British Airways convierte avión en set para películas

LONDRES. Un jumbo de British Airways (BA) ha encontrado una nueva función como set de filmación, salvándose de ser convertido en chatarra, como sucedió con docenas de otros aviones retirados de la aerolínea.

British Airways dijo que uno de sus 747 volará al Aeródromo de Dunsfold en Surrey, en el sur de Inglaterra, donde será conservado como set de filmación de películas y comerciales de televisión.

Culpando a la pandemia de coronavirus, BA señaló en julio que tendría que retirar su flota entera de aviones jumbo, una fuente de ingresos enorme a pesar de los aficionados de la aviación y para los fanáticos de la aeronave, que acercó los vuelos de larga distancia a las masas.

La pandemia provocó la ruina financiera de la industria de viajes. IAG, propietario de BA, reportó el jueves, más temprano, una pérdida de mil 300 millones de euros.

En Dunsfold, el 747 será usado como fondo para grabaciones interiores y exteriores y para entrenamiento, dijo un comunicado de BA, que agregó que en el futuro abrirá el avión como una exhibición para visitantes.

Los últimos jumbo de British Airways despegaron de Heathrow a principios de octubre, marcando el final de una era para el avión más fácilmente reconocible por su fuselaje ancho, cuatro motores y 16 ruedas principales.

Los boeing 747 de British Airways dejaron de volar en octubre de este año / Foto: Reuters

RIESGO BAJO EN AVIÓN

El riesgo de que el Covid-19 se propague en los vuelos parece “muy bajo”, pero no se puede descartar a pesar de que los estudios muestran sólo una pequeña cantidad de casos, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La transmisión en vuelo es posible, pero el riesgo parece ser muy bajo, dado el volumen de viajeros y el pequeño número de informes de casos. El hecho de que la transmisión no esté ampliamente documentada en la literatura publicada no significa, sin embargo, que no suceda”, dijo la Organización Mundial de la Salud en un comunicado enviado a Reuters.

Algunas aerolíneas han utilizado un lenguaje más fuerte para describir la escasa posibilidad de transmisión a bordo. Southwest Airlines y United Airlines, ambas de Estados Unidos, han dicho que estudios recientes encontraron que el riesgo es “virtualmente inexistente”.

Además, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), el grupo de la industria del transporte aéreo, dijo este mes que solo se habían identificado 44 casos potenciales de transmisión relacionada con vuelos entre mil 200 millones de viajeros este año, o uno de cada 27 millones.

No obstante, la presentación fue desafiada luego por uno de los científicos que retomó su investigación.

La IATA propuso implementar pruebas rápidas en todos los vuelos para poder reactivar la industria lo antes posible para contener el daño por el virus.

