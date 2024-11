Buque Escuela de Brasil se roba la atención de veracruzanos

Veracruz, Ver.- Decenas de personas aprovecharon la visita del Buque Escuela U27 de Brasil, como parte del 38º Viaje de Instrucción de Guardamarinas (VIGM).

El gran barco anclado sobre el muelle turístico de la T, del puerto de Veracruz permitió la visita a partir de las 15 horas de este sábado, cerrando su acceso al público a las 17:30 horas.

El gran interés hizo que largas filas se formaran a la espera de poder subir y conocer las instalaciones del barco brasileño, donde marinos de este país daban la bienvenida con algunas palabras en español.

Desde niños y adultos mayores mostraron emoción al conocer el exterior del barco, las selfies y fotografías familiares no se hicieron esperar, captando de fondo el maravilloso puerto de Veracruz.

Juana Velázquez Palafox es una visitante que a través de los medios de comunicación se enteró del arribo del buque, sin dudarlo, se apresuró a visitarlo, “está precioso, lástima que no aprovechen, porque hay personas que no vienen, pero a mí me parece muy bien, es una experiencia muy bonita”.

La popa era la parte favorita para quienes se aventuraron a subir, misma que ondeaba la bandera de Brasil.

Ángel Beltrán, otro visitante, comentó que cada que un barco llega al puerto de Veracruz acude con su familia a visitarlo, inculcando a su hijo pequeño el gusto por la marina.

“Tenemos una tradición de venir a visitar los buques cuando llegan al puerto. De hecho al niño desde bebé lo traemos, al Cuauhtémoc a los demás de la Armada los hemos traído porque le gusta mucho, pregunta mucho sobre las cuestiones y trato de explicarle para que le guste”.

El Buque Escuela de Brasil estará hasta este domingo en tierras veracruzanas, aprovechando a impartir clases sobre navegación, meteorología, marinería control de daños, operaciones navales y administración naval.

Este viaje que comenzó el pasado 10 de agosto concluirá el 22 de diciembre, e incluyó la visita a 15 puertos de 13 países, incluido México.

El Buque Escuela de Brasil estará hasta este domingo en tierras veracruzanas / Foto: Laura Cruz / Diario de Xalapa

El Buque U27 está en servicio desde 1986, tiene una longitud de 129.2 metros de eslora, como todo tanque de guerra, tiene armamento activo, dos lanzadores, un lanza cohetes antisubmarino tres cañones, dos lanzatorpedos y un hangar para helicóptero.

