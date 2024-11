Cambió la medicina para ser herrero: Luis elabora cuchillos artesanales con una técnica milenaria

Lo que empezó como un “hobby” durante la pandemia de Covid-19 es hoy una forma de vida para Luis Fernando Viveros Santos, una de las contadas personas en México dedicadas a elaborar cuchillos con técnicas milenarias.

A diferencia de otros artesanos, él no es descendiente de una familia de herreros sino de médicos, y él también es médico, pero le entusiasma ser invitado constantemente a las expos en diferentes partes del país.

De visita en Xalapa, solo bastó para que Luis Fernando colocara sobre una mesa algunas de sus creaciones para que jóvenes y adultos se acercaran a preguntarle sobre el oficio y sus técnicas. También para adquirir alguna de las piezas.

Luis Fernando viveros aprendió la técnica durante la pandemia / Foto Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“Todo lo que yo hago es con materiales reciclados que pueden ser de muelles de carros, de camionetas, discos de arado, herramientas viejas, limas, todo lo que tenga alto contenido de acero”.

Local Zapateros de Naolinco, una década compitiendo contra calzado de baja calidad

En cuanto a los “cachas” de la cuchillería o herramientas, explica que también es material de reúso, compra trozos de madera que en las carpinterías desechan.

“Selecciono las maderas y les doy el tratamiento. Puede ser madera simple, que sea una sola madera en las cachas, o puede ser la técnica de quemado; la madera se quema para que los cuchillos tengan patrones y adquieran un carácter único”.

¿Está regulada la venta de cuchillos? Responde que sí. En su caso, comenta que debió cambiar su RFC de honorarios, de la profesión de médico a la fabricación de cuchillería artesanal y herramientas de corte no motorizadas.

Indican que hay cuchillos desde los 800 pesos / Foto Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“También, muchas personas tienen la duda de que si compran una pieza se las puede quitar la policía. Y no, no es un delito, mientras esté en su funda y no se exhiba en público. Incluso si forma parte de tu trabajo, lo puedes portar todo el tiempo como una herramienta”.

Doble Vía ¿Qué artesanías venden en el Malecón de Veracruz? Estos son los más buscados por turistas

Reitera que la Ley es clara: “Tú puedes andar con una herramienta de corte si es parte de tu labor diaria”.

¿Cuánto tiempo hacer un cuchillo artesanal?

En cuanto al tiempo empleado en la manufactura, el modelo “scout” lleva un día de forja, los modelos de 23 centímetros, tres días, y con maderas combinadas o con detalle mayor, una semana.

Luis Fernando se ha ido formando en diversas técnicas / Foto Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

En laminación de acero, damasco, “knife” o distintas técnicas japonesas, invierte entre 14 y 25 días de forjado.

Luis Fernando Viveros Santos afirma que continúa aprendiendo con personas de Asia y ha tomado cursos con cuchilleros de Estados Unidos. También dice tener un amigo herrero de Rusia con quien comparte dudas y buscan soluciones.

Cuchillos desde 800 pesos hasta de gama alta de 20 mil pesos es lo que el artesano crea. Se puede saber más de este apasionado de la forja de herramientas de corte hechas 100 por ciento a mano en las redes sociales ForgeMX.

En tiempos en lo que todo es comercial y se hace con máquinas, el radicado en el municipio de Córdoba, Veracruz, apuesta por preservar el oficio y hacer herramientas que, enfatiza, tienen garantía de por vida.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️