Cancuncito, el paraíso escondido en Veracruz para pasar Semana Santa

Las vacaciones ya están aquí y si aún no tienes planes, Cancuncito es un sitio que ¡seguro te encantará!, se trata del paraíso escondido en Veracruz en el que podrás pasar Semana Santa 2022. Recuerda que es responsabilidad de cada visitante recoger su basura y mantener las bellezas naturales de la entidad, por lo tanto, respeta cada sitio que visites esta temporada vacacional.

Cabe destacar que en Veracruz hay una gran variedad de playas y balnearios, los cuáles son excelentes para refrescarse y pasar unos días en compañía de tu familia, amigos o pareja.





¿Qué puedo hacer en Cancuncito, Veracruz?





Cancuncito es uno de los sitios más visitados de Veracruz, se le llamó así debido a la similitud que tienen sus aguas cristalinas y su arena blanca con las de las playas de Cancún, Quintana Roo.

Cabe destacar que el nivel del agua es muy bajito, por lo tanto, puedes dar una caminata por la orilla o adentrarte un poco para nadar.

Las actividades que puedes realizar en Cancuncito son:





Dar un paseo en lancha

Pasear en kayak

Recorrer las aguas cristalinas en yate

Hacer snorkel (podrás apreciar las diversas especies marinas de la zona)





Existen diversos tours que ofrecen sus servicios e incluyen las actividades antes mencionados, los costos varían, puedes elegir el que más te agrade y el que se acople a tu presupuesto. Si buscas algún tour, basta con poner en Facebook ‘Tours a Cancuncito, Veracruz' y encontrarás varias opciones.





¿𝗖𝗢𝗡𝗢𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗜𝗦𝗟𝗔? 𝗡𝗼, 𝗻𝗼 𝗲𝘀 𝗹𝗮 𝗜𝘀𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗟𝗼𝗯𝗼𝘀.

"La Isla de Enmedio" Se encuentra a 23 Kilómetros al sureste de #Veracruz saliendo desde el municipio de #Alvarado. Es un paraíso de Arenas blancas y hermosas aguas por eso le llaman "Cancuncito". pic.twitter.com/5kl7CsgrHz — Eduardo Cuervo Vélez (@EduardoCuervo72) March 25, 2021

¿Cómo puedo llegar a Cancuncito, Veracruz?

Para ir a Cancuncito desde Xalapa, solo tienes que trasladarte al puerto de Veracruz, ya estando allí debes contratar algún servicio de tours o lanchas que te lleve hasta la isla.

La mejor manera de llegar a este maravilloso lugar es en lancha, existen varias que salen de Plaza Acuario desde las 9 am, su recorrido suele tener una duración de entre 2 y 3 horas y los costos van desde los 150 pesos.

Al tratarse de una zona protegida por la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), se permite la estadía de 1 hora máxima, además, se le pide a los visitantes actuar de manera responsable.





Algunos tips para visitar Cancuncito, Veracruz





Estar al pendiente de las recomendaciones emitidas por los guías turísticos

Utilizar gorra o sombrero, lentes de sol y mantenerse bien hidratado

No utilizar bloqueador solar, pues puede contaminar las aguas cristalinas (pueden optar por usar algún producto que sea amigable con el medio ambiente)

No tirar basura en la playa, no llevarse arena, conchitas o cualquier otro componente del ecosistema de este paradisiaco lugar