Tras 51 años de participación, "Manzanita" se despide de las fiestas del Carnaval de Veracruz [Video]

Veracruz, Ver.- Después de 51 años participando en las fiesta más importante del estado y con 73 años de edad, el exrey del Carnaval de Veracruz, José Manuel Culel Meza anunció su retiro de esta festividad tras señalar que males de la edad ya lo aquejan.

En entrevista para Diario de Xalapa, confirmó que este será el último año que participa en las fiestas del Carnaval, después de una trayectoria de cinco décadas.

¿Cómo fueron los inicios de José Manuel Culel Meza en el Carnaval de Veracruz?

Recordó sus inicios en esta fiesta en 1965 cuando contaba con 17 años y aunque no era parte de ninguna comparsa, le gustaba vestirse de vaquero y salir en los desfiles.

“Tenía 17 años cuando empecé a vestirme de vaquero y andar en la fiesta, iba a lo que era el Parque Deportivo Veracruzano, que ahora se conoce como el Parque Ecológico, ahí premiaban a todas las comparsas, estaban presentes las estrellas de Fania, recuerdo a Oscar D León y Héctor Lavoe”, mencionó.

Fue hasta 1973 cuando por invitación de integrantes del Sindicato de Electricistas se postuló como “Rey Feo”.

“En ese año hubo ocho candidatos, yo iba apoyado por el Sindicato de Electricistas, no gane, quede en tercer lugar como segundo princeso”, dice

A partir de ese momento, fue uno de los participantes más activos de la fiesta, participando año con año, sin interrupción.

“A donde me invitaban iba, anduve en los carros de los exreyes, amistades me invitaban para que me subiera a su carro, para que bailara, todas las participaciones”, menciona.

¿Por qué le llaman "Manzanita"?

En 1983, incluso fue contratado por una empresa refresquera para anunciar su refresco, pues a esa fecha ya había acumulado mucha fama como “Manzanita” apodo que lo ha acompañado desde que era un niño.

En el 2021 en plena pandemia del Covid-19 en medio de la incertidumbre de que, si se hacía o no el Carnaval ante la emergencia sanitaria y los cientos de contagios, fue nombrado el rey de la Alegría, hecho que aún lo emociona de solo recordarlo.

“Yo en 2020 externé mi deseo de ser el rey, le dije a varias amistades para que me apoyarán, pero se vino la pandemia y la verdad es que me sentí muy triste, obviamente iba a estar complicado que se llevará a cabo la celebración, me eché a dormir muy triste pero una llamada lo cambió todo, me hablaron para decirme que sería el rey, esa noticia me alegro, aún me emociono y lloro, no saben lo que sentí”, externó.

El Carnaval de Veracruz 2024, en su edición centenaria, se llevará a cabo del 26 de junio al 2 de julio próximo

A sus 73 años, José Manuel manifestó que, aunque la fiesta del Carnaval aún lo emociona, la edad y algunas enfermedades le impiden continuar con su participación.

“Mira yo ya me quebré una pierna y aun así seguí en la fiesta, pero ya tengo diabetes, tuve un derrame en el ojo izquierdo y problemas de la vista, quizá ya no lo recupero y me siento cansado, no es lo mismo, quiero retirarme este año, estoy consciente, estoy vivo pero es mejor despedirme así”, puntualizó.

En los últimos años, Manzanita ha sido apoyado por una de sus nietas, quien también participa en la fiesta.

Su hijo José Manuel también llegó a participar en algún tiempo, pero ahora se encuentra fuera del país trabajando.

