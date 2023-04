Con rumbata se presenta nuevo aspirante a Rey de la Alegría en Carnaval de Veracruz 2023

Veracruz, Ver,- Acompañados de exreyes del Carnaval, Felipe Luis Hernández Campos realizó su rumbata para oficializar su aspiración para rey de la Alegría del Carnaval 2023.

Con mucha emoción destacó que desde hace varios años tenía el deseo de participar en las fiestas más importantes del estado, sin embargo el trabajo y otras actividades le impedían concretar el sueño.

¿A qué se dedica Felipe Luis Hernández?

En breve entrevista indicó que en los últimos años se ha dedicado al medio artístico como presentador de eventos y maestros de ceremonia. Incluso en los últimos cuatro años ha sido conductor de los eventos del Carnaval.

Felipe es egresado del Itver | Foto: Raúl Solís /Diario de Xalapa

Reconoció que son muchos los candidatos al puesto sin embargo puso en claro que sin importar el lugar que obtenga disfrutará de la fiesta. “Estoy muy contento de ser parte de esto, este año me toca ser parte de la festividad en el lugar que me toque no importa, la cuestión es celebrar, es divertirse y disfrutar”, dijo.

Dentro del ámbito profesional Felipe es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Veracruz (Itver) y master en ingeniería administrativa. En el papaqui que encabezó se pudo notar la presencia de exreyes de la Alegría así como exreyes infantiles y candidatos a reyes en esta edición.

“Me acompañan exreyes, infantiles, candidatos a rey, quise hacer partícipe a todos porque es una fiesta de los veracruzanos, no lo merecemos”, sostuvo. Felipe Campo aspira a la corona real con el distintivo blanco.

Cabe destacar que este lunes dieron inicio los papaquis para los candidatos que se han registrado de manera oficial ante el Comité de Carnaval.