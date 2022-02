¿Cartilla militar para mujeres es obligatoria en 2022?

Al cumplir la mayoría de edad, los mexicanos deben realizar ciertos trámites, entre los cuales se encuentra la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional (SMN), la cual es un requisito obligatorio para los varones, no obstante hay quienes se preguntan ¿la cartilla militar para mujeres también es obligatoria en 2022?, aquí te respondemos esta interrogante.

Año con año, el gobierno se encarga de publicar la convocatoria dirigida a los hombres mexicanos, de hecho la Constitución Mexicana marca la obligatoriedad de seguir el proceso indicado para liberar su cartilla.

Local Iniciará en febrero el periodo de adiestramiento del Servicio Militar Nacional

La SEDENA, indica que para poder obtener la Cartilla Militar es necesario cumplir con 5 fases: aislamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación.

¿Quiénes deben tramitar la Cartilla militar?





Todos los hombres mexicanos que tengan entre 18 y 40 años de edad deben realizar este trámite de manera obligatoria, aquellos que no lo hagan, estarían faltando con una obligación establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, no se aplicará ninguna penalización a quienes no lo hagan.

A partir del 2020 las mujeres también pueden realizar este trámite, por lo tanto, tienen la opción de sumarse o enlistarse al Ejército Mexicano.





¿Las mujeres deben tramitar su Cartilla militar de manera obligatoria en 2022?

No, para las mujeres este es un trámite voluntario, por lo tanto, pueden solicitarlo si así lo desean. En Xalapa aproximadamente 20 mujeres solicitan realizar el servicio militar, de acuerdo con Raúl González Rivera, el encargado de la Junta Municipal de Reclutamiento del Ayuntamiento de Xalapa.

Las mujeres ahora pueden ingresar a carreras tales como médico u odontólogo militar, entre otras, en las cuales un requisito es presentar esta cartilla.

Para obtener su cartilla, al igual que los varones, las mujeres deben colaborar en servicios comunitarios y apoyar a los militares, además de sus prácticas y academia castrense.

Para consultar los requisitos puedes consultar la página del Gobierno de México.

🪖 ¿Tienes 18 años o más y aún no has tramitado tu Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional? Accede al micrositio https://t.co/By1cLp715I y obtén tu cita para realizar el trámite. #TrabajoYTransparencia#ServicioMilitarXalapa#Xalapa pic.twitter.com/SUPQ2pfSWA — Ayuntamiento de Xalapa (@AytoXalapa) January 13, 2022

¿Cuál es el objetivo de que las mujeres tramiten este documento?





De acuerdo con el Gobierno de México, la participación de las mujeres en este sentido tiene los siguientes objetivos:





Proporcionar a las mujeres interesadas los conocimientos básicos del adiestramiento militar, al igual que a los hombres.

Fomentar el nacionalismo, así como el respeto a los símbolos patrios.

Apoyar la realización de acciones cívicas y obras sociales que ayudarán al desarrollo y progreso de México

Fomentar un mayor rendimiento en los conscriptos a través de la sana competencia con la mujer voluntaria incorporada al programa de adiestramiento militar del S.M.N.

Otorgar la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional y su liberación a las mujeres.

Incluir a la mujer en materia de equidad de género.

Incluyeron a la mujer en este trámite en materia de equidad de género | Foto: Cuartoscuro

¿A dónde deben acudir las mujeres que deseen tramitar su cartilla militar?





Las mujeres que deseen tramitar su cartilla militar deben asistir a las oficinas de reclutamiento ubicadas en su cabecera municipal y entregar los documentos que comprueben su identidad nacional y su residencia (solicitados en la convocatoria).

En Xalapa, el trámite de este documento inició desde el pasado 24 de enero y concluirá el próximo 14 de octubre, en las oficinas de la Junta de Reclutamiento, las cuales se ubican en la segunda planta del Palacio Municipal.





Te puede interesar: Cartilla militar 2022: ¿Para qué sirve? Requisitos y todo lo que debes saber