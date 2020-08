¿Casco antivirus? En la nueva normalidad podría utilizarse para viajar

El mundo enfrenta una crisis sanitaria que ya ha contagiado a más de 17 millones de personas y que infortunadamente ha dejado a más de 600 mil personas sin vida, expertos en salud de diferentes países se encuentran en proceso de elaboración de una vacuna que frene y disminuya los contagios de Covid-19, pero, ¿Dentro de cuánto tiempo tendremos acceso a esta vacuna?

Fue una de las muchas dudas que VYZR Technologies generó mientras la epidemia aumentaba, por lo que sus diseñadores comenzaron a trabajar en un prototipo que mantenga a la población aislada del virus sin continuar en el confinamiento y que brindara la confianza para trasladarse de un lugar a otro con una protección

Hoy día muchas personas comienzan a salir con todas las medidas de prevención, sin embargo, no existe ese atrevimiento de realizar un viaje, por ello, VYZR Technologies, cuya sede se encuentra en Toronto, Canadá lanzó el BioVYZR, hasta ahora la mascarilla más sofisticada creada en Canadá por ingenieros y diseñadores; además de tener lo último en tecnología, promete tener un precio bastante accesible.

Foto: Cortesía | VYZR





Beneficios del BioVYZR

Es conocido como respirador purificador de aire (PAPR por sus siglas en inglés), su diseño en forma de “cápsula” lo vuelve un innovador artefacto que crea una burbuja protectora en el espacio personal (pensado desde la idea de un traje de astronauta), puede proporcionar una mejor protección que las máscaras faciales y los respiradores N95, se coloca como una mochila y esta a su vez, protege desde la cabeza hasta la cintura pues cuenta con un sistema de purificación de aire que evita filtrar patógenos, alérgenos y contaminantes del aire del exterior.

The BioVYZR is a personal air-purifying shield designed to get you out back into the world



✔ Powered Air Purification Respirator Technology

✔ Filters Air Coming In & Out

✔ Positive Pressure Secondary Seal

✔ 12 Hours Filtered Air on One chargehttps://t.co/uGfLmfT3nM — VYZR Tech. (@VyzrTech) June 5, 2020

Características del BioVYZR

Pesa menos de un kilo y medio, cuenta con una alta claridad óptica, además de que su ventilador (purificador de aire) tiene una duración de 8 a 12 horas realizando una sola carga a través de puerto USB.

El sonido del flujo de aire es ultra silencioso por lo que podrás despreocuparte de que sea molesto para tus oídos y, por si fuera poco, pensaron en todo, contiene guantes que puedes colocarte para rascarte la cara si no las tienes limpias o desinfectadas luego de tus actividades diarias.

Viene en dos tamaños, el conocido como estándar, para adultos y una versión para niños.

Seguramente muy pronto el BioVYZR estará disponible en todo el mundo pues ya se comienza a vender en algunas zonas del país canadiense, esta podría ser una opción más para viajar con la certeza de mantener a la familia segura pues el artefacto ya está certificado para transportarse en avión.