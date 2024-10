El jalapeño, el rey de los chiles, ¿sabes por qué se llama así? Te contamos

Xalapa, Ver.- A pesar de que el jalapeño es considerado el rey de los chiles al poderse consumir tanto fresco como seco en todo el país, en la capital del estado de Veracruz, sus habitantes dicen desconocer su origen.

En sondeo, sin importar si son jóvenes o adultos, la respuesta es la misma: “No, no sé”. A excepción de Celestino Acosta González, quien es afecto a los temas del pasado, no hubo quien supiera decir si el chile jalapeño es o no es de Xalapa.

¿Cuál es la historia del chile jalapeño?

Celestino Acosta comparte que tuvo “la fortuna” de conocer al señor Jiménez, un empresario que contribuyó a darle fama mundial a la ciudad con este producto.

A quién él conoció es a uno de los hijos del fundador, Narciso Jiménez Guerra, quien de acuerdo con imagen del acervo del grupo Xalapa Antiguo, fue quien tuvo un almacén de “chiles escabechados y frutas en conserva”.

“La Jalapeña”, después de ser almacén, tuvo una fábrica donde enlataban chiles jalapeños con variados rellenos que enviaban a distintas partes de México y el mundo. Su historia concluyó en 1990.

Así que sí. Investigadores como Raquel Torres Cerdán dan a conocer que la afirmación de uno de los hijos es que efectivamente, el chile no se cultiva en Xalapa, pero sí nació su nombre en esta ciudad.

De acuerdo con estudios de Araceli Aguilar Meléndez y Moisés Ramírez Meraz, el chile jalapeño empezó un periodo de mejoramiento a partir de 1970, por parte del instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Los primeros jalapeños fueron el Jarocho y el Papaloapan, y los primeros serranos, el Cotaxtla gordo, el Cotaxtla cónico y el Cotaxtla típico.

Para 1980 ya había colectas de jalapeños criollos y otros tipos de chiles cultivados, y en 1983, empezaron las evaluaciones de materiales en proceso de mejoramiento.

El año 1996 es especial porque estaban listos los jalapeños mejorados, denominados Don Benito y Don Pancho.

La actividad del mejoramiento genético del INIFAP se ha concentrado en desarrollar materiales de chiles jalapeños, serranos, habaneros, anchos y guajillos; son los de mayor importancia en el país, en superficie sembrada y volumen de producción.

De acuerdo con el investigador Moisés Ramírez, estos tipos de chiles cubren más del 90 por ciento de la superficie sembrada en México.

De la producción del chile jalapeño, el 60 por ciento es para mercado fresco, el 35 por ciento para industria de enlatados y encurtidos, y cinco por ciento para deshidratarlo (Chipotles). Y tú, ¿no sabes su origen pero sí los has comido?

