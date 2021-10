Ciencia: por mitos la gente teme a la ciencia

Derrumbar los mitos que hay alrededor de la ciencia y la medicina es fundamental para que la población haga uso de ellas sin miedo, indica Jaime Landa Lozano, médico cirujano y docente de Telesecundaria.

El especialista, que actualmente se encuentra en el área de urgencias de un hospital Covid en Xalapa, expresa que día a día llegan pacientes con síntomas muy graves de la enfermedad, quienes mencionan que no acudieron antes por temor.

“Los mitos es algo que afecta a que las personas no se acerquen a recibir ayuda a tiempo, pues piensan que acudir al hospital equivale a morir; y entonces llegan pacientes muy graves ya con pocas opciones que se les pueda dar para recuperarse; cuando lo ideal es que acudan mucho antes”, indica el médico.

Llama a la población a informarse de fuentes confiables, comparar las noticias, la información que le llega y no temerle a la ciencia ni al personal de salud.

“Que no teman, que confíen, que se acerquen y pregunten, todo el personal de salud está capacitado para dar una buena atención, para darles la mejor opción que necesiten para recuperarse, pero lo principal es que se acerquen a tiempo”, agrega el especialista.

LA VIDA NO SERÁ LA MISMA

Landa Lozano indica que, aunque los casos de Covid han ido a la baja, las jornadas en los hospitales aún es intensa, el trabajo de todo el personal de salud sigue siendo extenuante pero comprometido.

“Nosotros seguimos con jornadas de largas horas con el equipo de protección que no se puede quitar una vez que lo portas para entrar al área Covid, no puedes comer, ir al baño… el esfuerzo continúa dándose y resalto el papel que juegan las enfermeras en dar una atención de calidad”, enfatiza.

En la zona centro del estado, hay 5 hospitales híbridos | Foto: Cortesía | IMSS Veracruz Delegación Sur

Indica que un factor fundamental ha sido la vacunación, pues ahora más población está protegida contra el virus SARS-CoV-2 que origina la enfermedad Covid-19; sin embargo, esto no significa que haya que bajar la guardia en los cuidados y lamenta que haya personas que no se protejan.

“Hay personas que aún no toman conciencia de la enfermedad, cuando se platica con ella en el hospital, indican que fueron a una fiesta o a una reunión y que ahí pudieron contagiarse, lo cual desmotiva al personal de salud que se encuentra todavía realizando una labor fuerte para atenderlos cuando llegan enfermos”, lamenta el médico.

Al respecto abunda que la población debe entender que la vida que teníamos antes del Covid no volverá a hacer igual: “Hay un antes y después de la Pandemia, y eso es algo que incluso lo podemos ver en la historia. Ahora estamos más capacitados, aprendidos nuevas cosas y tenemos que adaptarnos a este entorno, a este nuevo contexto".

“No vamos a regresar a nuestra vida de antes, seguramente vamos a tener nuevas perspectivas de vida, nuevas acciones, el virus SARS-CoV-2 ha venido para quedarse, no va a desaparecer, se va a quedar con nosotros; terminará siendo una enfermedad agregada como la de la Influenza y atacará a cierta población en particular, causará males respiratorios, tal vez en algunos casos complicados la muerte, pero ya no en la cantidad que teníamos antes de que nuestro sistema inmunológico supiera cómo defenderse”.

Con la vacuna y las personas que ya se han contagiado, nuestro cuerpo también se ha ido adaptando a este nuevo contexto.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y VACUNACIÓN SÍ FUNCIONAN

El doctor Jorge Landa indica que al inicio de la pandemia no estábamos preparados para enfrentar al Covid-19 y se cometieron algunos errores que poco a poco se fueron remediando, pero lo importante “es saber que una sociedad que entra en este tipo de situaciones complejas evoluciona y la lleva a tomar mejores acciones y poder prevenir”.

Abunda que la vacunación ha sido clave para controlar los casos: “sí tuvo un impacto en la sociedad, nos ayudó mucho a reducir los casos, la gente tomó consciencia, pese hay que personas que no quieren vacunarse”.

Jaime Landa Lozano, médico cirujano/Foto: Cortesía | Jaime Landa

El médico explica que está tendencia de contagios va a la baja, aunque seguramente seguirá habiendo oleadas: “a la sociedad le ha costado entender las medidas de prevención; así como hay gente que se ha puesto las pilas y se ha comprometido socialmente y personalmente para evitar que la enfermedad se distribuya hay otra que no ha apoyado."

“Podría haber una elevación próxima de casos debido a las fiestas y fechas que comienzan con el fin de año, es probable que venga una cuarta oleada aunque gracias a la vacunación lo más probable es que no sea tan elevada de casos; por eso la población debe ser responsable y cuidarse”.

Agrega que las medidas preventivas sí funcionan y mantienen a raya eficazmente los contagios, por lo que lavarse continuamente las manos con jabón, desinfectar espacios de uso común, usar mascarilla, mantener sana distancia y vacunarse, es la apuesta para mantenerse protegidos de la enfermedad.

SALUD PREVENTIVA, LA APUESTA

Estos protocolos de higiene, indica el médico cirujano, deberán formar parte de nuestra vida cotidiana, como una forma más de cuidar nuestra salud de manera preventiva, lo cual debe ser la apuesta.

“La mayoría de la población se enfoca en resolver el problema cuando ya está instalado, es decir, cuando ya me dio Diabetes, quiero hacer algo; los estudios nos han demostrado que es mucho más económico y mucho más factible el desarrollo de la medicina preventiva. La medicina debe irse dirigiendo hacia ese punto, a la prevención, a que evitemos ciertas complicaciones que nos van a provocar condicionantes que nos puedan afectar. Los programas de salud preventiva deben impulsarse más para que tengan mayor impacto en la población”, explica.

Jaime Landa Lozano, médico cirujano/Foto: Cortesía | Jaime Landa

Lamentablemente –indica Landa Lozano –la población tiene recelo a las campañas de salud, por lo que se trata de generar en las personas la curiosidad por conocer cómo funciona su cuerpo, para que puedan estar atentos a cómo no debe sentirse o lucir.

“Que no duden en acudir al médico, al hospital, que no le tengan miedo al personal de salud, que se quiten el miedo a las instituciones de salud que están capacitadas para atender y que ellos puedan evitar complicaciones en su salud”, agrega.

Considera el especialista que hay aún un trabajo importante qué hacer en materia de educación, para derrumbar mitos y seudociencia que afecta la salud de las personas; considera que falta no sólo generar conocimiento, sino realizar acciones para que éste llegue a las personas de manera accesible y clara, lo cual es un deber del gobierno, pero también de los profesionales, desde científicos, investigadores y médicos, hasta comunicadores, divulgadores de la ciencia y docentes.

LABOR DOCENTE

Desde 2008 Jaime Landa da clases de Biología a estudiantes de secundaria, y a través de esa labor, busca ofrecer a los menores herramientas para transformar positivamente su entorno.

“Los adolescentes llegan con muchas ganas de aprender y aprovecho toda esa energía que traen para demostrarles que la ciencia les permite muchas de las cosas que en la actualidad existen; que la ciencia está alrededor de todo lo que les gusta".

“En el caso de la salud hablamos de la importancia de las medidas de higiene, de la prevención y cómo cuidar el medio ambiente, los animales; cómo potencializar los recursos que tenemos, pero de manera responsable, fijándose siempre en los valores”.

Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio" / Foto: Raziel Roldán | Diario de Xalapa

Indican que hablarles de ciencia no es con la finalidad de que se conviertan en biólogos o médicos, sino que aprendan que todo en el planeta está interconectado y es valioso.

“Se trata de que los jóvenes vayan creándose un criterio propio de cuidado de la sociedad, del ambiente, de la naturaleza para que ellos logren desarrollarlo posteriormente, porque luego ellos llevan esos temas a sus familias y lo platican y pueden influir en ello; lo principal es que adquieran estos valores ambientales”, finaliza.