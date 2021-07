Conoce a la mexicana Arantza Méndez, “la Princesa de la Robótica”

Casi todas las niñas sueñan con ser princesas cuando son pequeñas, sin embargo, conforme van creciendo se olvidan de ello.

Arantza Méndez es una joven de 18 años que trabajó mucho para convertirse en una princesa de la robótica, así es, Disney la reconoció como princesa. A continuación, te contamos un poco de su historia.

Méndez inició en la robótica desde muy pequeña, pues sus padres la metieron a un cuso de verano cuando apenas tenía 7 años y ella quedó encantada.

La manera en que podía crear todo aquello que se imaginara con sus propias manos la cautivó, y decidió seguir tomando clases en Robotix, una empresa que se encarga de impulsar la educación tecnológica.

“Dar vida con la tecnología y robótica a lo que imaginaba me atrapó, pero era jugar constantemente, y sin darme cuenta iba aprendiendo al mismo tiempo. Ahora me gusta dar solución a distintas problemáticas, hubo una competencia que era acerca de los desastres naturales y pensamos en los incendios forestales e hicimos un prototipo de un robot bombero”, expresó.

Hasta la fecha, Arantza ha logrado formar parte de varias competencias a nivel nacional e internacional, ganando en varias de ellas.

Este año, la joven mexicana comenzará a estudiar Ingeniería Mecatrónica, y además, se prepara para asistir al International Astronautical Congress, que es el evento más grande y prestigioso de la industria aeroespacial en el mundo, el cual se realizará en Dubai este 2021.

Sin duda alguna es un evento que la tiene muy entusiasmada, pues podrá conocer a personal de la NASA y otras agencias espaciales, sin olvidar que, ella dará una conferencia en este eventosobre la relación que tienen los humanos con los robots en el futuro y en las misiones del espacio.

“He sido coach y juez en algunas competencias, trato de contar mi historia para que vean que no es un mundo de puros niños, porque si ellas tienen esas ganas de hacerlo, no deben dejar que el miedo las detenga y tampoco que piensen que no cuentan con las herramientas suficientes para lograrlo, porque pueden ir aprendiendo en el camino”, señaló.

Méndez se dio cuenta que en otros países había muchas niñas interesadas en temas relacionados a la ciencia y tecnología, al igual que ella, por lo tanto, desea que en su país también comiencen a involucrarse cada vez más mujeres.

Su impresionante trabajo y empeño fue reconocido por Disney Princesas, empresa que la nombró como la princesa de la robótica y la invitó a sumarse a la campaña “Tiempo de Celebrar”, la cual tiene como propósito motivar a todos los pequeños a luchar por cumplir sus sueños.

No cabe duda que Arantza es un gran ejemplo de que los sueños si se pueden cumplir, solo es cuestión de ir tras ellos, y claro, poner todo el esfuerzo y pasión en lo que haces.

Impresionante el caso de esta jovencita ¿no?