Cronovisor, la ¿máquina del tiempo? que el Vaticano esconde

Existen infinidad de leyendas sobre personajes increíbles, sitios fantásticos e incluso objetos peculiares, en esta ocasión te contamos la historia del Chronovisor, la ¿máquina del tiempo? que el Vaticano esconde.

De acuerdo con el diccionario Oxford, una leyenda es una narración que cuenta un hecho real o fabuloso que es adornado con elementos que la hacen aún más especial, estas se van transmitiendo de generación en generación de manera oral u escrita.





¿Cual es la leyenda del Cronovisor y el Vaticano?





La historia se remonta al 2 de mayo de 1972, cuando un periódico de Italia (Domenica del Corriere) publicó en sus páginas una noticia impactante: varios científicos habían inventado una impresionante máquina llamada Cronovisor, la cual les permitía ver y escuchar a través del tiempo.

Enrico Fermi (ganador de un Premio Nobel de Física en 1938) y Wernher von Braun (exnazi que trabajó en la NASA, gracias a su trabajo EU pudo ir a la luna), bajo la dirección del monje Marcello Pellegrino Ernetti fueron los inventores de este artefacto.

El monje expresó que su máquina había sido creada bajo el principio que afirmaba que “la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma”, lo cual les permitía acceder a sonidos e imágenes del pasado.

Ernetti confesó que gracias a su máquina pudo fotografiar a Jesús mientras se dirigía a su crucifixión, así como la destrucción de Sodoma y Gomorra, entre otros eventos históricos importantes.

Supuesta foto de Jesus hecha con el cronovisor pic.twitter.com/9W1qS55DUZ — Sign my petition (@Pollon352) May 7, 2022

También señaló que pudo observar a icónicos personajes como el filósofo Cicerón, a Napoleón, etc.

Este dispositivo estaba elaborado con diversas antenas, las cuales eran hechas de metales ‘desconocidos’. Gracias a estas se podían captar sonidos y ondas de luz.





¿Cómo funcionaba el Cronovisor?

Se cree que este aparato funcionaba con un ‘buscador de dirección’ en el cual se ponía la fecha a la que se deseaban ‘viajar’ y en un monitor era posible ver las imágenes de esa época.

El Cronovisor era considerado un portal al pasado. Ernetti afirmó que era parecido a un televisor y de acuerdo con sus palabras ‘lograron ver cosas increíbles’.





Chronoviser

This machine will took u to the past and future. This machine took the picture of crucification of jesus christ. the chronovisor was built by Pellegrino Ernetti (1925–1994), an Italian priest and scientist. pic.twitter.com/hbUTk7OeCW — Vicas John (@vicas_john) February 17, 2018

¿El Vaticano esconde el Cronovisor?





El monje Marcello reveló en diversas ocasiones (incluso antes de morir en 1994) que el Vaticano había ocultado la máquina para que esta no fuera utilizada por la persona equivocada.

Extrañamente el Vaticano decretó en el año 1988 que ‘cualquier persona que utilizara un artefacto con las mismas características del Cronovisor sería excomulgado’.

Antes de fallecer, el creador de esta máquina escribió una carta en la que reiteraba que sí existía y que el Papa Pío XII les había prohibido rotundamente hablar sobre ella pues era un peligro para la humanidad.

Los inventores murieron y solo queda la interrogante ¿de verdad existe el Cronovisor?, es un misterio del Vaticano que permanece latente.