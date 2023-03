¿Cuál es la diferencia entre marihuana y cannabis? Una es muy peligrosa

La droga más peligrosa del mundo es la marihuana porque existe el mito de que no provoca daños, advierte Beatriz Velasco Muñoz Ledo, directora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana (UV).

Ante estudiantes de nivel secundaria y preparatoria de planteles de la ciudad que participaron en la Jornada de Conferencias sobre Marihuana, les aclaró que la marihuana no es medicinal, hecho se ha convertido en un mito entre la población joven. “La que tiene propiedades medicinales es la cannabis”, explicó.

Expuso que si bien hay medicamentos obtenidos de la planta de cannabis no debe confundirse con el consumo de la marihuana, “porque no existe en el mundo ninguna medicina que se recete fumada, así que hay su gran diferencia y ese es uno de los mitos más graves”. Se dicen tantas cosas que no son verdaderas de la marihuana: “si hasta medicina es, el verde es vida”.

¿Por qué se eleva su consumo de marihuana?

Local En 2023, van tres casos de autolesiones en jóvenes de bachillerato en Veracruz

La doctora Beatriz Velasco explica que una de las estrategias más recomendadas por los organismo internacionales como la OMS y que México sigue es capacitar y orientar a los maestros y padres de familia para guiar a sus hijos en ese sentido, “hay mucha tecnología para llegar a mucha gente”.

Dijo que está demostrado que "las platiquitas por aquí y por allá no funcionan" y que lo mejor es que a través de sesiones breves e interactivas se capacite a padres y maestros "que son los que están más cerca de los jóvenes".

La realidad, dijo, es que se ha elevado el consumo de marihuana en el país, pese a la información que tiene, “los programas preventivos son a largo plazo, no se ven los resultados inmediatos, deben pasar generaciones para lograr la meta”.

Expuso que el programa más exitoso se ha aplicado en el mundo es el de Islandia y empieza a tener resultados increíbles, al convertirse en el país con menos consumo de drogas de toda Europa.

¿Cuáles son los factores de riesgo para consumir marihuana?

Vuelve a leer: Reportan sobredemanda en Centro de Integración Juvenil

La doctora Beatriz Velasco se refirió a que hay distintos factores de riesgos para que los jóvenes caigan en el consumo de drogas que son un hogar disfuncional, vivir en un medio donde se toleran las drogas, tener un temperamento difícil, padecer alguna enfermedad de tipo psiquiátrico o que los padres consuman.

Local ¿Sufres insomnio o apnea? Podrías necesitar atención psiquiátrica

Todo estos puntos se pueden contrarrestar con una escuela segura que es uno de los factores protectores que se han identificado en el mundo, “aquel que acude a la escuela está más protegido para evitar empezar a consumir drogas”.

Explica que hay que tratar siempre de evitar el primer consumo, porque aunque hay escuelas donde hay drogas, son pocas en las que se dan estos temas.

Resalta que la UV fue la primera institución educativa del país que creó una maestría en Prevención Integral de Consumo de Drogas y se ha implementado un programa serio para evitar las adicciones entre los jóvenes.