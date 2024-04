Eclipse solar, ¿sabías que debes verlo solo 20 segundos? Te contamos porqué

Veracruz, Ver.- La Sociedad Astronómica Veracruz-Boca del Río llama a la población a utilizar equipo especializado para apreciar el eclipse solar que se presentará este lunes 8 de abril.

¿Qué porcentaje del sol será cubierto por la luna?

De acuerdo con su presidente, José de Aquino Aguilera en la región de Veracruz el disco solar será eclipsado por la luna hasta en un 70 por ciento por lo que no oscurecerá totalmente.

La recomendación es que se utilice equipo especializado para apreciar este fenómeno, ya que no se puede ni recomienda verlo de manera directa porque generaría daños.

“No podemos ver este evento astronómico de manera directa, debemos tener los debidos cuidados, no se puede ver al sol directamente, hay lentes y visores especiales para ver este tipo de eclipse, es un lente con material especial”, dijo.

¿Cuánto tiempo se debe mirar el eclipse solar?

Comentó que con el equipo especial cuenta con filtros que permitirán de forma segura apreciar el fenómeno, pero solo por 20 segundos y después tendrán que descansar la vista.

“Ya con esos lentes especiales se deberá ver con cuidado y no de manera prolongada, es decir, 20 segundos como máximo, descansan la vista y vuelves a verlo por otros 20 segundos, hay vidrios solares de 14 sombras que pueden usarse, pero checar que no estén rayados porque por ahí se puede colar la luz y dañar la vista”, insistió.

El tan esperado eclipse solar total del 8 de abril, que podrá observarse en los estados del Pacífico, ya mantiene ocupada a la Sociedad Astronómica del estado de Veracruz AC | Foto ilustrativa: Martín Zetina / Cuartoscuro.com

Mitos sobre los eclipses

Reconoció que hay muchos mitos alrededor del eclipse, como de que vendrán tragedias, daños ecológicos y amenazas al mundo, pero expuso que se trata de un fenómeno astronómico natural en el que la luna se interpone entre la tierra y el sol.

“El eclipse no es ninguna amenaza, ni va desatar tragedias, no va a traer sismos porque eso no se puede predecir, tampoco hace que los niños nazcan enfermos, las mujeres embarazadas también pueden disfrutar del evento con equipo especializado como ya lo dijimos”, insistió.

Hay muchos mitos alrededor del eclipse, como de que vendrán tragedias, daños ecológicos y amenazas al mundo | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Precisó que en Veracruz el eclipse iniciará a las 11:00 de la mañana y el punto máximo será a las 12:19 del mediodía y concluirá a las 13:40

Cabe destacar que solo en los estados de Durango, Coahuila y Sinaloa se oscurecerá como si fueran las 20:00 horas.