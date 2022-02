¿Eres curioso? Acércate a la Ciencia; investigadora te ayuda a descubrirlo

La ciencia nos ayuda a no temer, a darle una explicación a lo que no conocemos y nos da miedo, ese es el valor que ha tenido la ciencia para la humanidad y ver la verdad, lo que hay detrás de las cosas, indica Itzarel Hernández Aburto, divulgadora de la ciencia en Neurona Red y estudiante de Física de la Universidad Veracruzana.

Para Itzarel Hernández la divulgación de la ciencia ha significado una forma de explorar aquello que le causa curiosidad—en su caso su área de dominio es la astronomía,— pero además poder compartir con otras personas el asombro por temas de ciencia.

HAY QUE VISIBILIZAR A CIENTÍFICAS: ITZAREL

La divulgadora es parte del equipo de organización de la jornada Musas de Urania, que se realiza cada jueves de febrero y hasta el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Al respecto comparte que "visibilizar a las mujeres que se dedican a la ciencia sirve para impulsar a otras niñas a que se atrevan a estudiar carreras científicas, un campo que usualmente ha sido considerado para hombres, pero que cada día más comienza a romperse esa barrera de género".

Itzarel Hernández indica que, aunque ha podido dedicarse sin trabas a la divulgación de la astronomía y participado en diversos concursos y encuentros, lamenta que en algunos compañeros refieran comentarios por su condición de mujer.

“La mayoría de la astronomía está dominada por hombres, entonces sí hay comentarios como ‘a ti te la pusieron fácil por ser mujer’ o ‘te vas a graduar más rápido por ser mujer’, pero no es así, todos somos iguales en la carrera y damos el mismo esfuerzo”, señala.

Agrega que es necesario que se siga dando el impulso y apoyo a las niñas y mujeres para adentrarse en la ciencia, y les hace un llamado a ser curiosas.

“Que investiguen, que pregunten, que no pierdan la curiosidad, si sienten que les gusta la ciencia que prueben clases, talleres, todo lo que les pueda ayudar a decidir a qué rama se quieren dedicar”, indica.

Itzarel Hernández Aburto, estudiante de Física de la Universidad Veracruzana / Foto: Cortesía | Entrevistada

PODEMOS SEGUIR NUESTROS SUEÑOS: DANA

En la jornada Musas de Urania participa como moderadora de las conferencias Dana Ximena Astro, estudiante de secundaria y youtuber de la ciencia mediante su canal y en las diversas redes sociales.

A sus 13 años es integrante de la Asociación Astronómica del Valle de Toluca y tiene una amplia trayectoria de participación en foros, charlas y concursos de astronomía, su pasión desde que era pequeña.

Dana Ximena Astro, es youtuber de la ciencia / Foto: Cortesía | Entrevistada

A través de su trabajo de divulgación, Dana busca inspirar a otras niñas a que se acerquen a la astronomía y en general a cualquier área de la ciencia; además, su objetivo es romper el estereotipo de que el conocimiento solo puede ser impartido por adultos y desde el ámbito académico.

Con su canal de YouTube, Dana ha podido constatar que la niñas y niños sí se interesan por la ciencia y que requieren apoyo para ello.

“Me escriben para pedirme tips porque quieren hacer sus propios videos para divulgar ciencia, pero también me dicen que sus papás no los apoyan y entonces les digo que no dejen de luchar por sus sueños, que sigan adelante; y es una satisfacción ver que niñas y niños quieren involucrarse en la ciencia”, indica.

A sus 13 años Dana Ximena es integrante de la Asociación Astronómica del Valle de Toluca / Foto: Cortesía | Entrevistada

Agrega que el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia tiene como finalidad inspirar a otras niñas y mujeres a través de conocer el trabajo de quienes han logrado sobreponerse a las distintas barreras que la sociedad actual aún pone a las mujeres e insiste en que lo primordial es no dejarse vencer y luchar por sus sueños y que “no hay ni edad ni género para comunicar ciencia de una manera clara y entretenida”.

Para saber fecha, hora e invitadas a las jornada Musas de Urania ambas divulgadoras invitan a explorar la página de Facebook Neurona Red.