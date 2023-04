¡Increíble! Estudio muestra que la tecnología nos hace menos inteligentes [Video]

El análisis de coeficiente intelectual es un tema que ayuda a evaluar el desempeño de las personas, el cual de acuerdo a un estudio realizado por una universidad en Noruega está disminuyendo por los menos siete puntos por generación y esto podría ser gracias a los avances tecnológicas, junto a la falta de una educación de calidad en las escuelas.

De acuerdo al estudio del Centro de Investigación Económica Ragnas Frisch con sede en Noruega el declive habría comenzado en los años 70, específicamente en 1976, datos que sitúa que las personas que nacieron en esa época alcanzaron su edad adulta a mediados de los años 90, aunque en Estados Unidos aseguran que todo habría comenzados desde la Segunda Guerra Mundial.

Comenzamos por el estudio noruego que se centró en investigaciones que se realizaron en Dinamarca, Reino Unido, Francia, Holanda y Finlandia, en ellos aseguraban que los puntajes de coeficiente intelectual iban a disminuir considerablemente en comparación con generaciones anteriores, entre ellas sugieren que la disminución va de 2.5 a 4.3 puntos cada 10 años.

En dicha investigación le atribuyen la caída del puntaje del coeficiente intelectual en las personas al tiempo que pasan las personas ocupando dispositivos tecnológicos, pero la diferencia en las técnicas de enseñanza en las escuelas en el caso de los idiomas, por ejemplo, a la hora de aprender español, junto a un bajo nivel en matemáticas.

¿Qué es el efecto Flynn mencionado por científicos estadounidenses?

De acuerdo al estudio publicado en la revista “Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America Journal” la disminución comenzó después de la Segunda Guerra Mundial que marca el final del efecto Flynn, el cual aseguraba que previo a estos años, el coeficiente intelectual de las personas iba en aumento.

El periodo que marcó el político neozelandés James Flynn en un texto publicado en 1984 marca que él aumento se instaló entre los años 60 y 70, el cuál aumentaba hasta tres puntos cada año; pero es debido a las puntuaciones que se tienen en la época actual que los científicos comienzan a generar dicha teoría y coinciden el aumento del uso de tecnología y hacer a un lado la lectura.





¿Es necesario crear nuevas herramientas para evaluar el coeficiente intelectual?

Existe otra teoría la cual propone que no ha disminuido el coeficiente intelectual de las personas, es más complejo, ha cambiado la manera como las personas aprenden y trabajan, por lo que ahora lo obsoleto serían las herramientas que se ocupan para evaluar el coeficiente intelectual de las personas, teoría que pone en la mesa la neuropsicóloga Katherine Possin.

La profesora en el Centro de Memoria y Envejecimiento de las Universidad de California con sede en San Francisco comentó “vivimos en sociedades donde ya la inteligencia no está basada en la memorización o en los aspectos matemáticos o de vocabulario que miden los test tradicionales, sino más bien que se vincula más con los recursos que se pueden encontrar de manera creciente en el mundo digital”.

Por lo que ella propone que se cambien los mecanismos para evaluar el coeficiente intelectual de las personas, los cuales se basen en la manera de aprender de las personas en la actualidad, sin separar los recursos tecnológicos, es más, ella propone que son los recursos tecnológicos los que cambiaron la manera de aprender de los humanos. ¿Qué opinas? Disminuyo o sólo cambio, el tiempo y las investigaciones no dirán a futuro.