Estudiantes de Xalapa buscan llegar a Turquía con proyecto de plantas medicinales

Estudiantes de Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa están recaudando fondos para poder participar de una competencia nacional en Tabasco e internacional en Turquía con un proyecto en el que buscan propiedades curativas en cacao y plantas medicinales.

¿En qué consiste el proyecto de estudiantes de Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa?

El título del proyecto es “Análisis fisicoquímico, biológico y de dinámica molecular sobre los efectos de M. Ovata, M. Officinalis (magnolia) y plumería rubra (flor de mayo) para el tratamiento de los padecimientos de estrés e inflamación aplicado a un biomodelo animal”.

"Lo que buscamos es métodos alternativos en vez de, por ejemplo, medicamentos como el clonazepam, como medicamentos fármacos que incluso pueden traer efectos secundarios a nuestro organismo y lo que buscamos es o encontramos es la sinergia entre el cacao y plantas medicinales", dijo Ángel Isaac Morales Hernández.

Explicaron que la investigación tiene un año de duración y es muy ambiciosa, pero que no han encontrado el respaldo para presentarla.

"Ya que nos han invitado de varios países incluso tenemos la acreditación nacional para representar al estado y lastimosamente no hemos tenido el apoyo esperado para poder participar en esto. A veces creemos que no hay ciencia y que no hay innovación en nuestro país y nuestro estado, pero sí la hay, lo que no hay es apoyo económico".

¿En qué competencias participarán y cuánto necesitan recaudar?

Se trata de la Expo Ciencias Tabasco 2024 del 3 al 6 de diciembre que es la acreditación para participar a nacional y la acreditación internacional es en Turquía, en Izmir en el “International Innovation Science Energy Engineering Fair” que se realizará a finales de noviembre e inicios de diciembre, dijo Diana Laura Ramírez Cruz.

Lo que requieren reunir son 45 mil pesos por persona para viajar a Turquía y 15 mil pesos por todo el equipo que viajará a Tabasco. Aunque han realizado boteos en el centro de Xalapa también se les puede encontrar en redes sociales como Escuela de Ciencias CADIA.

“Venimos pidiendo apoyo a la sociedad para poder cumplir nuestro sueño de representar al Estado en lo que es Tabasco, en una competencia nacional a la que se nos invitó con este proyecto y también para Turquía, ya que se concretó una participación internacional para representar a México en lo que es ciencia y tecnología”, agregó Sebastián Alejandro Calderón Rodríguez.

Lo que buscan además es crear una conciencia e incluso llevar la idea de que las respuestas a los problemas de salud están alrededor.

“Buscamos llevar una concientización para que la sociedad se dé cuenta que la solución está entre los jóvenes y que muchas veces no se les presta la atención importante como se debería de llevar”.

