¿La NASA encontró una puerta en Marte? Rover Curiosity capta misteriosa imagen

¿Se trata acaso de una puerta que conduce hacia los secretos de una civilización marciana? Todavía no hay que sacar conclusiones, pero la imagen capturada por el rover Curiosity, donde se aprecia lo que parece una entrada entre las rocas del planeta Marte ha generado toda una serie de teorías.

Al ver la imagen de la “puerta” es imposible no pensar en sus semejanzas con una que existe en nuestro planeta y a la que también la rodean muchos misterios. Se trata del acceso a la gran pirámide de Guiza, uno de los símbolos de Egipto.

Este vestigio arquitectónico sigue causando desconcierto entre los historiadores ya que no se parece a otras pirámides de la cultura egipcia. La gran pirámide posee su cámara funeraria en el centro de la estructura, y no en su base como ocurre con el resto.

La puerta tiene más de 15 metros de altura y está protegida por dos enormes dinteles en forma de “V”. ¿Habrá alguna relación entre este acceso y la enigmática “puerta” que halló la NASA en Marte?

¿Cómo se formó la puerta captada en Marte?

Para decepción de muchos aficionados a las teorías conspirativas, especialistas coinciden en que no se trata de un umbral misterioso, sino sencillamente una formación geológica del planeta rojo.

"Es una imagen muy curiosa. Pero en resumen: me parece que es una erosión natural”, dijo el geólogo británico Neil Hodgson al sitio Live Science.

La semana pasada, el Curiosity tomó la imagen mientras subía por el Monte Sharp con su Mastcam y fue difundida por la NASA. La nave exploradora lleva más de una década analizando las características de la superficie de Marte.

Mangold, que estudia los datos geológicos de los rovers Curiosity y Perseverance, está de acuerdo en que la presunta "puerta" marciana se formó naturalmente por la estructura de la roca.

"Se trata de fracturas en dos direcciones, que crean una ‘caja abierta’ con apariencia de puerta, nada artificial", dijo Mangold.

La especulación alrededor de la imagen de Marte recuerda el reciente caso en el que internatuas aseguraron que había una “cabaña alienígena” en la luna, tras la imagen detectada por el róver Yutu 2 de China. Al final se pudo esclarecer que la formación que sobresalía en el horizonte lunar no era más que una roca.

En el tiempo que lleva la exploración del territorio marciano, se han captado imágenes asombrosas y con las que se prestan a jugar con la imaginación, tales como cráteres llenos de hielo, extrañas formaciones rocosas, montañas huecas, y ahora la aparente puerta de Marte.

