Joven veracruzano participó en programa Estudiantes Mexicanos en Alemania, ¿cuál fue su experiencia?

Veracruz, Ver.- Egresado apenas este año de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Veracruz, Jesús Noé Gutiérrez Sandoval, originario de este municipio, fue beneficiado con el programa Estudiantes Mexicanos en Alemania (EMA), que le brindó la oportunidad de adquirir experiencia, previo a graduarse de su universidad.

En entrevista para el Diario de Xalapa, Jesús explicó que EMA es un programa que busca estudiantes talentosos con gusto por la interculturalidad y la industria automotriz que se desarrollan mediante un programa de prácticas profesionales en México y Alemania, además de estudiar en ese país.

El recién egresado inició sus estudios en 2018; sin embargo, demoró un poco más de la cuenta concluirlos, por pertenecer al programa EMA, ya que dedicó un año entero estudiando y realizando sus prácticas en Europa occidental.

El recién egresado inició sus estudios en 2018 / Foto cortesía / Jesús Noé Gutiérrez Sandoval

“Yo me tardé un poquito más de tiempo, ya que normalmente los alumnos de esta carrera que es Mecatrónica se tomarían, pero fue una cosa por otra, yo sabia que me iba a demorar un poquito más de tiempo porque iba a participar en ese programa, al final me brindó muchos beneficios el haberme retrasado”.

Jesús se vio atraído por la mecatrónica, por la versatilidad que le brinda esta profesión de elegir la línea de trabajo que más le guste, “el campo de trabajo es muy grande, creo que esa fue una de las opciones que me gustó más de estudiar mecatrónica”.

El destacado alumno actualmente radica en Puebla, desarrollándose como ingeniero especialista en sistemas de control, rama de su carrera, que le permite integrarse en una etapa posterior al programa internacional del que fue seleccionado.

Antes, Jesús tuvo el privilegio de formarse en la empresa multinacional alemana Audi AG, que fabrica autos de gama alta. Esto a la vez, le dio la oportunidad de permanecer un año en Alemania estudiando y practicando y lo hizo acreedor a una contratación inmediata al regresar a México.

Entre los beneficios que el programa EMA tiene, es el refuerzo de los idiomas, conocimiento especializado y beneficios del programa Talento Joven Nacional durante las prácticas en México.

Sin embargo, es requisito indispensable para formar parte de este seleccionado grupo contar con las certificaciones de inglés, 550 puntos del Test of English as a Foreign Language (TOEFL) o el equivalente, así como el alemán, zertifikat como mínimo un nivel A2. Además mantener un promedio mínimo de 8.5 estar cursando entre el octavo o decimo semestre de una ingeniería.

Señala que los retos fueron muchos, pero que lo motivó a seguir adelante / Foto cortesía / Jesús Noé Gutiérrez Sandoval

“El programa en general son seis meses aquí en Volkswagen Puebla en un programa de prácticas, posterior a ese programa te vas un año al extranjero en Alemania, estuve un año allá, acabo de regresar hace dos meses y medio”, declaró.

Jesús sueña con regresar a Alemania

A su llegada a Ingolstadt, Alemania, Jesús se sometió a dos meses de intensivo estudio del idioma alemán, posteriormente realizó cuatro meses de estudio referente a su carrera, para los seis meses restantes dedicarse a practicar en una compañía que formara parte del grupo de la Volkswagen.

En un trabajo que por el momento es temporal, Jesús continúa preparándose con la idea y sueño de regresar a Alemania o bien mudarse a Estados Unidos, de donde es originaria su prometida, a quien conoció en Múnich, durante su desarrollo profesional.

El joven, precisó que por cuenta propia comenzó a estudiar inglés y alemán, lo que le permitió ir un paso adelante en la búsqueda de superarse profesionalmente, no obstante, al llegar a Alemania fue también un reto la barrera del idioma, que con el tiempo dominó, al grado de sentirse más cómodo hablarlo frente a sus compañeros y superiores.

Durante su proceso de formación, Jesús, al igual que muchos estudiantes tuvo que enfrentarse a dejar las aulas y aprender en línea durante la pandemia por Covid19, proceso que enfrentó con gran éxito.

Jesús Noé indica que es posible seguir los sueños con tenacidad / Foto cortesía / Jesús Noé Gutiérrez Sandoval

“No es lo mismo que tomar las clases físicamente, pero a pesar de que fue un reto, fue algo que logre sacar adelante, al igual que muchos de mis compañeros”.

Por tal motivo, aconsejó a los jóvenes estudiantes a no rendirse ni desmotivarse en el estudio, a pesar de los obstáculos que se puedan encontrar en el camino, ya que siempre habrá alguien que apoye sus sueños y les ayude a alcanzar sus metas.

Además, sugiere tomar clases o cursos extracurriculares, que les sume a sus currículos, “puede ser que sea una actividad de limpieza de playas, una actividad de baile, de robótica, dependiendo de tu carrera, pero que analices algo extra, es algo importante, porque definió mucho que a mi me seleccionaran como parte del programa”.

