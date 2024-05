Lluvia de meteoros iluminará el cielo en mayo: este es el mejor día para verla

Aunque la Lluvia de Meteoros inició alrededor del 20 de abril y terminará alrededor del 27 de mayo, es la noche del 5 al 6 de mayo cuando el número de meteoros sea mayor, de 50 a 85 meteoros a observar por hora. Intente observar la madrugada del 5 y la del 6 de mayo.

Para apreciarla, debe mirar al este u oriente, es la misma dirección por donde “sale” el Sol cada mañana. Aunque puede iniciar su observación en la noche, se esperan más meteoros a partir de las 2 a. m. y hasta el amanecer.

Los meteoros de las Eta Acuáridas parecen provenir de un punto, llamado radiante, que se encuentra cerca de la estrella Eta Acuarii de la constelación de Acuario, el Aguador. Las estrellas se designan con letras griegas, siendo eta una de ellas. Sin embargo, aunque los meteoros parezcan provenir cerca de la estrella Eta Acuarii, en realidad hay que observar en gran parte del cielo, pues los meteoros aparecen por todas partes.

Los meteoros son un fenómeno atmosférico. Aunque parezcan surgir en Acuario, en realidad no hay relación entre los meteoros y las estrellas de las constelaciones. Los meteoros estallan y brillan entre 70 y 100 km de altura, en la atmósfera

terrestre, mientras que las estrellas se encuentran a miles de millones de kilómetros o años luz de distancia. Es solo la perspectiva del observador.

Las Eta Acuáridas tienen fama de producir meteoros brillantes, debido a su alta velocidad con la que chocan contra la Tierra a ¡66 km/s!

Los objetos que producen los meteoros o estrellas fugaces son piedritas que están en el espacio, llamados meteoroides, cuando chocan contra la Tierra y entran en la atmósfera terrestre reciben el nombre de bólidos o aerolitos, aunque este último está casi en desuso.

Cuando uno de estos bólidos se roza con el aire de las capas superiores de la atmósfera, el rozamiento produce calor y pronto el bólido se calienta y estalla. A la luz del bólido le llamamos meteoro o estrella fugaz. Nosotros solo vemos el meteoro, jamás vemos al bólido, pues son piedritas de hielo de pocos centímetros de tamaño a gran altura. Es incorrecto llamarles meteoritos, ya que por definición, un meteorito es un bólido que sobrevive a la atmósfera y cae al suelo. En el caso de las Lluvias de Meteoros, los bólidos se desintegran en la atmósfera.

Los meteoros de las Eta Acuáridas en el trayecto del cometa Halley. Foto: Gráfico Ian Webster

Cómo observarla

Las Lluvias de Meteoros se observan a simple vista, no intente utilizar binoculares o telescopio porque no le servirán, los meteoros brillan en un par de segundos y es imposible seguirlos con estos aparatos ópticos.

Procure tener una silla reclinable o una colchoneta, no intente observar de pie, ya que pronto su cuello se cansará y morirán sus deseo de observar. Aléjese de las luminarias, no utilice lámparas, no vea su celular o televisión, estará deslumbrado y así no verá los meteoros, ni los más brillantes. Para adaptarse de nuevo a la obscuridad debe esperar 20 minutos, mientras que esa adaptación se pierde en menos de un segundo si mira la pantalla encendida de su teléfono.

Si puede salir de la ciudad, lejos de la contaminación lumínica mejor, verá más meteoros, si no, busque un lugar obscuro en su casa, sin luminarias de frente. Aunque podría perder algunos meteoros, si verá los más brillantes.

Observar una lluvia de meteoros es una actividad de una o más horas, no de pocos minutos, por ello, prepárese bien y acomódese, si la observa con amigos o familia, mejor.

El cometa Halley

La mayoría de las Lluvias de Meteoros son producidas por material desprendido de algún cometa y en menor medida de un asteroide. En el caso de las Eta Acuáridas, es material del famoso cometa Halley.

Los cometas son rocas de hielo sucio, muchos de ellos vienen de un anillo alrededor del Sistema Solar llamado Cinturón de Kuiper, este anillo se encuentra en las cercanías de la órbita del planeta enano Plutón y está formado por billones de rocas de hielo.





Los anillos de Saturno en 2024. Foto: Gráfico NASA

Cuando una roca de hielo sale disparada del Cinturón de Kuiper y avanza al interior del Sistema Solar, a las cercanías del Sol, conforme avanza, la temperatura va en aumento, el hielo comienza a evaporarse, y gases atrapados al interior se

expanden por el calor y rompen la superficie del hielo en explosiones aventando más vapor, gas y piedritas de hielo, es cuando aparece una "atmósfera" alrededor del hielo, llamada coma y aparece también la cola, ¡un cometa ha nacido!

Conforme se aleja el cometa del Sol, la coma y la cola desaparecen, hasta volver a surgir cuando el comete esté de regreso a los alrededores del Sol.

Si ese cometa pasa cerca o sobre la órbita que sigue la Tierra alrededor del Sol, ese material chocará contra la Tierra, cuando nuestro planeta pasé por esa zona de la órbita, ocasionando las Lluvias de Meteoros.

El cometa Halley mide 16 km de diámetro, recorre su órbita en 76 años, nos visitó en 1986 y regresará en 2061. De hecho, en diciembre de 2023 el cometa Halley alcanzó su mayor distancia desde el Sol (afelio) y de inmediato emprendió el viaje de vuelta, para que sea admirado en 2061.

El cometa Halley es el más famoso, ya que en 1705, el astrónomo inglés Edmond Halley publicó su estudio sobre un cometa observado en 1682 y descubrió que era el mismo cometa visto en 1607, 1531 y 1456. Así, Halley aseguró que el cometa

regresaría en 1758, aunque Halley no lo observó pues murió en 1742, el cometa reapareció como lo había predicho y desde entonces se le conoce como el Cometa Halley. Por primera vez se conoció que muchos cometas son periódicos, es decir que vuelven una y otra vez a través de los siglos. Respecto al cometa Halley, se tienen computadas 30 observaciones históricas, desde el año 240 a. C. hasta 1986.

Probabilidad de observación

Las Eta Acuáridas no es la Lluvia de Meteoros o Lluvia de Estrellas con más meteoros, pero sí es de las mejores para observar, la superan las Perseidas de agosto o las Geminidas de diciembre, que presentan alrededor de 100 meteoros por hora. Mientras que la mayoría de las Lluvias de Meteoros presentan entre 5 a 20 meteoros por hora. Las Eta Acuáridas con 50 a 85 meteoros por hora, la hacen muy importante y vale la pena intentar observarla.

En 2024 tenemos la ventaja que la Luna no será problema, ya que está apareciendo sobre el horizonte este alrededor de las 4:30 de la mañana del 5 de mayo, además, no brillará mucho, ya que va rumbo a Luna Nueva el 7 de mayo.

La madrugada del 6 de mayo, la Luna habrá bajado y estará en conjunción con Mercurio, uno al lado del otro.

Qué más observar

Antes del amanecer, en los días del mes de mayo, tenemos varios planetas al este, que podremos admirar mientras esperamos los meteoros.

Saturno se observa al este a partir de las 3:30 a. m. Para las 4 a. m. estará apareciendo Marte, de color rojo, minutos después aparecerá la Luna (5 de mayo). Y a las 5 a. m. próximo a amanecer aparecerá Mercurio. Estos planetas se observan a simple vista, pero si tiene telescopio tendrá una mejor imagen, sin embargo, podría decepcionarse de Saturno, ya que entre 2024 y 2025 sus anillos estarán cerrados y no podremos observarlos como nos gustaría. Con telescopio podrá observar a Neptuno, que se encuentra arriba de Marte, lejos de Saturno.

Al sureste brilla la estrella Fomalhaut de la constelación del Pez Austral.

Acuario

En la antigua mitología griega, la constelación del Aguador representa al joven príncipe troyano Ganímedes, que fue llevado al Olimpo por Zeus convertido en águila. La labor de Ganímedes consistió en ser el escanciador de los dioses, es decir, servir el agua y el vino. La constelación del Águila, más arriba, representa a Zeus.

Esperamos tener cielos despejados y ver muchos meteoros de las Eta Acuáridas. german@astropuebla.org

