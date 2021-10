Ve por qué machismo aleja a mujeres de la ciencia

El machismo ha influido en que mujeres y niñas no se involucren en el ámbito científico, afirma Luz Miranda Atilano Herrera, estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) quien, a sus 21 años, es la astronauta análoga mexicana más joven en participar en áreas de investigación astrobotánica como parte de la misión HECATE.

Considera que al tener una visibilidad limitada de las oportunidades que existen en este ámbito, como el espacial, hace que no puedan conocer a fondo qué tantas oportunidades hay dentro del mismo y al momento de elegir su carrera, no esté entre sus opciones por no conocerlo.

Leer más: Ciencia: museos no deben ser aburridos; muestran hacia dónde vamos

“Falta que se hagan más eventos de este tipo, que se busque visibilizar más el trabajo de la mujer pues he visto que las mujeres no tienen problema en querer involucrarse en este campo, pero muchas veces no lo hacen porque lo desconocen”.

Ciencia Lluvia ácida: ¿qué es y cuáles son sus consecuencias?

Durante la presentación del Programa Virtual de Fomento a las Vocaciones Científicas en Mujeres para combatir la desigualdad de género en ciencia, tecnología e innovación impulsado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), impartió la conferencia “Cultivando sueños que nos lleven a las estrellas”.

“Todavía hay mucha cuestión del machismo aquí en México lamentablemente y existen muchas situaciones en donde los padres lamentablemente no permiten que las niñas estudien ingeniería porque creen que todavía es un trabajo para hombre y específicamente me alegra que existan este tipo de eventos para visibilizar el trabajo de la mujer y que este tipo de cosas no son específicamente para hombres”.

Subraya que investigaciones como en la que participó buscan simular una misión en la luna o marte para lo que se realizaron distintos experimentos que buscaban ser probados en la estación espacial internacional, pero primero se estaban probando en la tierra lo cual es la finalidad de las emisiones análogas.

“En esa misión a la que fui, era la única latinoamericana, de igual forma era la más chica en ese momento y los resultados que obtuve fueron muy satisfactorios, de hecho, recibimos felicitaciones, tanto mi compañera Sara Aparicio como yo, este tipo de investigaciones colaboran a la investigación científica y a los futuros proyectos que estos busquen innovar en el ámbito espacial”.

Además, señala que México no es un país que destine mucho presupuesto a la ciencia, por lo que quien decide hacerlo, hombre o mujer, tiene que emigrar a otros países para recibir mejores oportunidades o crecer como se espera.

Luz Miranda Atilano Herrera, estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Luz Miranda Atilano Herrera recientemente representó a México en el cargo de “Biolab Officer, encargada del cultivo de plantas, hidroponía y testear distintos tipos de soluciones de agua; sus resultados serán utilizados para un experimento que llevará a cabo la Agencia Espacial Europea a finales de año y se espera poder utilizarse en futuras misiones en el espacio. La investigación se realizó en LunAres Research Station en Pila, Polonia en colaboración con instituciones científicas polacas como la Universidad Médica de Pomerania.

Sólo el 35% de mujeres trabaja en áreas de Ciencia

Xalapa, Ver.- El investigador del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX) Omar Romero Sandoval revela que sólo el 35 por ciento de las mujeres trabaja en áreas de Ciencia, Tecnología, Matemáticas e Ingeniería.

Refiere que las niñas a partir de los 6 años comienzan a verse menos talentosas a comparación de los hombres según un estudio de 2017 pues por estereotipos de género les cultiva la idea de que la inteligencia es más común en hombres y eso afecta a que puedan elegir carreras relacionadas con la ciencia.

“Las mujeres en esas áreas no pueden ser elegidas; ellas no pueden elegir esas carreras por todos los prejuicios que existen y solo el 35 por ciento de las mujeres se encuentran en ese tipo de áreas”.

Omar Romero Sandoval, investigador del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Durante el evento G-Tech (Género, Tecnología, Ciencia y Humanidades), programa virtual de fomento a las vocaciones científicas en mujeres como estrategia para combatir la desigualdad, señala que se desperdicia la creatividad y la innovación por no incluir a las mujeres en esos rubros.

“Podemos notar que no es un tema nacional, es un tema que afecta al Plan Nacional de Desarrollo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y me da gusto conocer que tenemos más mil 258 distritos en 12 conferencias llegando a más de 13 mil asistentes por todas las conferencias”.

Sobre el programa refiere que no se trata solo de un ciclo de conferencias pues incluso se está realizando una investigación en el estado para conocer las motivaciones y las barreras que tienen las mujeres para poder estudiar una ingeniería y estar en el área de ciencias o matemáticas.

“Para ello existe un grupo de investigadores que ha validado un documento de todas jóvenes que se encuentren en educación superior que ya se encuentren trabajando en áreas de Ciencia, Tecnología, Matemáticas e Ingeniería”.