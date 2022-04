Mancha solar 'muerta' azotará la Tierra en abril: ¿Qué pasará y cuándo será?

Una mancha solar ‘muerta’ desprendió plasma, el cual azotará la Tierra durante este mes de abril, si te gusta la astrología y te preguntas ¿qué pasará y cuándo será?, aquí te contamos sobre este acontecimiento, mismo que fue anunciado por el portal SpaceWeather.com.

Cabe destacar que no se trata de la primera vez que un fenómeno de este tipo azota al planeta Tierra. De acuerdo con investigaciones, este es el periodo de mayor actividad que ha presentado el Sol y se estima que para julio del 2025 alcanzará su nivel máximo.





¿Qué es una mancha solar?





De acuerdo con la NASA, las manchas solares son manchitas que se ven oscuras en la superficie del Sol. Su tono oscuro se origina debido a que su temperatura es más fría que la de otras zonas, sin embargo, a pesar de esta diferencia, una mancha solar puede alcanzar los 6500 grados Fahrenheit ¡demasiado caliente!.





¿Qué pasará cuando la mancha solar ‘muerta’ azote la Tierra y cuándo será?





Se prevé que la mancha solar ‘muerta’ con identificación AR2987, azote la Tierra el próximo jueves 14 de abril.

De acuerdo con Philip Judge, físico solar del Observatorio de Gran Altitud del Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR), los efectos que tendrá en el planeta serán los siguientes:

Una mancha solar 'muerta', llamada AR2987, lanza una bola de plasma hacia la Tierra. Se espera que llegue el 14 de abril, y causará auroras más intensas. https://t.co/jvcs2CDaqx pic.twitter.com/nU2WJaV45m — Enrique Coperías (@CienciaDelCope) April 12, 2022





Auroras boreales con mayor intensidad y más prolongadas

Destellos solares de ‘clase C’

Pequeñas fallas en algunos satélites





Este fenómeno natural no representa peligro alguno para la Tierra ni para sus habitantes.

"Las llamaradas son bastante comunes y rara vez causan impactos directos en la Tierra", expresaron mediante el sitio LiveScience.com