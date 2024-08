Mercurio, el planeta con cola: guía para ver al brillante astro en septiembre

Mercurio, el más pequeño de los planetas y el más cercano al Sol, es de los cinco planetas conocidos desde la antigüedad, aquellos que se observan a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.

Mercurio es un puntito brillante arriba del Sol, solo se observa antes del amanecer o al anochecer y por poco tiempo, siempre cerca del Sol. Nunca lo veremos a media noche o en la parte más alta del cielo. Por eso, poca gente lo ha visto.

El 1 de septiembre, al amanecer, al este (por donde “saldrá” el Sol minutos después), la Luna estará en conjunción con Mercurio, a la izquierda del planeta. Los podrá apreciar a simple vista, estarán muy cerca del horizonte a partir de las 5 a. m.

El pequeño planeta tarda 88 días en darle una vuelta al Sol. En algún momento, desde la Tierra vemos a Mercurio alejarse del Sol, hasta una máxima distancia, lo que llamamos Elongación.

El 4 de septiembre de 2024 al amanecer, viendo al este, Mercurio brillará, alcanzando su Máxima Elongación Oeste (Pues avanza en dirección oeste). Mercurio se alejará del Astro Rey pero no mucho, ni siquiera subirá hasta la mitad del cielo, se ubicará un poco sobre el horizonte. Y después de este día descenderá, acercándose a la posición del Sol.

La Elongación. | Gráfico: Germán Martínez Gordillo

La siguiente Máxima Elongación será al Este el 16 de noviembre, cuando Mercurio sea observado al anochecer, al oeste y para cerrar el año, el 25 de diciembre al amanecer, al este, una vez más Mercurio se encontrará en su Máxima Elongación Oeste.

Estos días son una buena oportunidad para observar al pequeño planeta a simple vista. Recuerde que puede observarlo unos cuantos días antes y después de estas fechas. Si utiliza binoculares o telescopio tenga mucho cuidado de no apuntar al resplandor del Sol, que está próximo a amanecer.

Escala de Tamaño: la Tierra, Mercurio y las lunas Ganímedes y Titán. | Gráfico: NASA/Germán Martínez Gordillo

Las fases de Mercurio

Cerca de la Elongación, Mercurio presenta la dicotomía, un fenómeno óptico observado solo con telescopio. Mercurio aparecerá mitad iluminado (por el Sol) y mitad obscuro, como la Luna en las fases de Cuarto Creciente o Cuarto Menguante. El otro planeta con dicotomía es Venus. Este fenómeno óptico solo está al alcance de telescopios y para apreciarlo deberá prestar mucha atención.

Será el próximo 5 de septiembre al amanecer, al este, cuando Mercurio esté en dicotomía. Una vez más lo estará el 20 de noviembre al anochecer, al oeste, y luego el 20 de diciembre al amanecer, al este. Puede apreciar este fenómeno muy pocos días antes y después de estas fechas.

En el caso de Venus, la próxima dicotomía ocurrirá el 11 de enero de 2025, al oeste, al anochecer.

Elongación y Conjunción: | Gráfico: Germán Martínez Gordillo

Mercurio

Es el más pequeño de los planetas, es incluso menor que la luna Ganímedes de Júpiter (5268.2 km) o Titán de Saturno (5149.5 km). Mercurio mide solo 4879.4 km de diámetro, es algo mayor que nuestra Luna (3474.8 km).

Mercurio tarda 88 días en darle una vuelta al Sol, lo que sería su año. Mientras que su día dura 58 días terrestres, es lo que tarda en dar una vuelta sobre su propio eje. A la Tierra le lleva 24 horas.

El pequeño planeta se encuentra del Sol a 57 millones de km, casi la tercera parte de la distancia Tierra - Sol, de 150 millones de km.

Mercurio no tiene lunas, presenta una superficie rocosa llena de cráteres y su temperatura oscila entre los 430° C y -180° C.

Además, para gran sorpresa, en 2001 le descubrieron ¡una cola!

Esta característica es propia de los cometas y de algunos asteroides, pero ¿planetas? Sí, Mercurio tiene una tenue cola y Plutón, el mayor de los planetas enanos, también tiene una.

Mercurio con cola, y arriba las Pléyades. | Foto: Sebastian Voltmer

En el caso de Mercurio, el viento solar (las partículas del Sol) excita los átomos de la superficie (ganan energía), que se levantan formando una capa de gas alrededor del planeta, es una especie de atmósfera pero tan tenue que se le prefiere llamar exósfera. Está compuesta de oxígeno, sodio, hidrógeno, helio y potasio. El viento solar empuja estos átomos hacia el espacio, generando una cola de hasta 24 millones de kilómetros de largo (sí, leyó bien).

La cola de Mercurio no es evidente, se descubrió apenas en 2001, y se observa solo en fotografías astronómicas de larga exposición y filtros especiales que detecten el sodio. El astrofotógrafo Sebastian Voltmer obtuvo una hermosa fotografía de Mercurio, su cola de sodio y arriba, el cúmulo estelar Las Pléyades del Toro (Tauro).

Aproveche la Elongación de Mercurio para admirarlo a simple vista. De tener telescopio, intente observar la dicotomía, pero con mucho cuidado porque el Sol anda cerca.

