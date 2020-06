¿Sabías que hoy es el día más largo del año? 

XALAPA, Ver.- Hoy es un día muy importante en el calendario astronómico del 2020, pues en punto de las 16: 43 horas entrará el solsticio de verano.

Pero ¿Sabes qué es el solsticio de verano?

Se trata del día con mayor exposición solar, pues en México el Sol permanecerá aproximadamente 13 horas con 25 minutos.

Astronómicamente, los solsticios se producen cuando el Sol alcanza la máxima declinación, proyectando su luz sobre la máxima latitud geográfica de la Tierra.

Esta inclinación causa que diferentes cantidades de luz solar alcancen diferentes regiones del planeta durante la órbita de la Tierra en torno al Sol.

Según el calendario gregoriano, el solsticio de verano tiene lugar entre el 20 y el 23 de diciembre de cada año, en el hemisferio sur, y entre el 20 y el 22 de junio, en el hemisferio norte.

Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, el solsticio en Stonehenge será transmitido online pues la zona arqueológica cerró sus puertas a los visitantes.