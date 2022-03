No fue el tiranosaurio rex, éste fue el ejemplar más grande que estuvo sobre la Tierra

Si eres fanático de los dinosaurios, seguramente conozcas varias de estas increíbles criaturas, las cuales existieron hace millones de años. Te decimos cuál fue el ejemplar más grande que estuvo sobre la Tierra, y no, no fue el tiranosaurio rex, contrario a lo que muchos piensan.

Cabe destacar que a pesar de que estos animales forman parte del pasado, actualmente continúan siendo objeto de diversas investigaciones, además, siguen surgiendo hallazgos de fósiles, lo cual es impresionante.





Te puede interesar: Colibrí en peligro de extinción por brujería y 'amarres': la agonía del mítico animal

Ciencia Tormentas solares azotaron a la Tierra: ¿cómo nos afectó?

¿Cuál fue el dinosaurio más grande que habitó la Tierra?





El nombre de la especie de dinosaurio más grande que habitó la Tierra hace 100 millones de años es ‘Patagotitan mayorum’. Fue en el año 2017 cuando se realizó una reconstrucción del esqueleto de este impresionante animal, el cual mide 36 metros y medio (120 pies), no obstante, debido a su enorme tamaño, no cupo en el Museo de Historia Natural ubicado en Nueva York.

El ‘Patagotitan’ era un herbívoro de cuatro patas con una cola y un cuello extremadamente largos. Habitaba en el Cretácico Superior.





¿Han hallado restos del 'Patagotitan mayorum'?





Sí, de hecho en mayo de 2014 fue hallado un enorme fósil en la Formación Cerro Barcino, de la provincia de Chubut (Argentina). Al ver el tamaño del fósil hallado, los investigadores afirmaron que este animal superó por mucho al T-Rex y se convirtió en el dinosaurio más grande que habitó la Tierra.

Se dice que llegó a pesar unas 70 toneladas y a medir más de 40 metros de largo, al elevar su cuello podía alcanzar la altura similar de un edificio de siete pisos, impresionante, ¿no?.





En mayo de 2014 fue hallado un enorme fósil del dinosaurio más grande que habitó la Tierra | Foto: Cortesía | Museo Egidio Feruglio

Al lado de uno de estos, un tiranosaurio ya no se vería tan feroz y temible, de hecho, varios expertos los han comparado como poner a un elefante al lado de un león.

"Parecen enanos cuando los pones al lado de estos titanosaurios gigantes. Es como cuando pones un elefante por un león", expresó Diego Pol, coautor del estudio sobre los ejemplares descubiertos en Chubut.

Desafortunadamente no se han hallado restos del cráneo del ‘Patagotitan’.