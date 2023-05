¿Sabías que la erupción del Popocatépetl es considerada pequeña? La UNAM explica

Sin duda la erupción que hizo el volcán Popocatépetl hace uno días, puso a temblar a muchos debido a magnitud del evento, de acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esa erupción podrías registrarse como una “pequeña” y nos explica a qué se debe ésta erupción que no es inusual.

Ante de platicarte parte del estudio que publicó la UNAM en la cuenta de Facebook @Divulgación de la Ciencia, UNAM te invitamos a informarte por fuentes oficiales de los acontecimientos recientes de “Don Goyo” ya que en algunos ocasiones éste tipo de fenómenos naturales se prestan a crear muchas noticias falsas, que a su vez generan preocupación en los lectores.

Por ejemplo, sabías que la erupción que hizo el volcán Popocatépetl es considerada como pequeña y ocurre de manera frecuente, y no, el Popo no se despertó, siempre ha estado activo sólo que en algunas ocasiones ocurren éste tipo de erupciones que de acuerdo a los geólogos, son normales.

¿Por qué la reciente erupción del Popocatépetl es considera pequeña?

De acuerdo a estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en conjunto con el doctor Robin Campion del Instituto de Geofísica de la UNAM “esta actividad se observa desde 1994, y ha tenido etapas explosivas asociadas al crecimiento y destrucción de domos de lava en el interior del cráter”, argumenta la publicación.

Pese a lo impresionante que se ve la erupción y el expulsión de ceniza, éste comportamiento es frecuente, recordad que el volcán Popocatépetl ha estado activo por más de ¡500 mil años! Recuerda que para que un volcán se considere activo tuvo que hacer erupción por lo menos una vez en los últimos 10 mil años, de acuerdo a datos del Instituto Smithsonian.

Además, se considera que las erupciones pequeñas son mucho más frecuentes que las medianas y por si tenías la duda, para que se puede repetir una erupción grande deben transcurrir millones de años entre una y otra, pero los investigadores siguen atentos a la actividad de “Don Goyo” para evitar alguna sorpresa.

¿El Popocatépetl podría hacer erupción?

Esa es una pregunta muy común, por lo que la UNAM nos platica que el volcán hace erupciones muy frecuentes, pero en los últimos años el “Popo” solo ha registrado erupciones pequeñas, es decir todavía no se cuenta que pase algo tipo alguna historia de “Hollywood” por más que la erupción reciente se vea sorprendente, sigue siendo una pequeña.

Aunque eso no quita que los científicos siguen monitoreando la actividad del volcán, no se tienen datos para confirmar que pudiera entrar en una fase eruptiva más violenta, pero siempre es mejor ser precavido y se sigue investigando para verificar que los parámetros no sigan aumentando más allá de los niveles máximos observados en episodios anteriores.