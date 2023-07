Constancia y sabor: Erik ya tiene millones de seguidores gracias a su cocina

De saber lo básico de la cocina, Erik Domínguez Herrera de 29 años, mejor conocido como “Cocinero en Proceso” y originario de Santiago Tuxtla, se ha convertido en uno de los creadores de contenido más importantes de la entidad, con la cocina tradicional de la zona de Los Tuxtlas.

La aventura inició con la pandemia pues no imaginó que, al cerrarse las oportunidades laborales para él, comenzaría a ser conocido en el país y varias partes del mundo a través de redes sociales por sus recetas de cocina.

¿Cómo conoció los secretos de la cocina el Cocinero en Proceso?

Aprovechando los conocimientos de su mamá, sus abuelos y la gente del pueblo, aprendió de la cocina elaborada al fogón y leña, también con la idea de conservarla y compartirla con el mundo.

Desde hace dos años, él y su esposa Guadalupe Isabel se dedican a crear contenido y viven de ello, que, aunque al inicio no lo buscaron, ahora se ha convertido en su trabajo formal.

Para Érik, ahora con millones de seguidores en las distintas plataformas digitales, en el trabajo en redes sociales, la constancia es fundamental, porque, aunque pudiera parecer fácil, se requiere de paciencia para llegar a lograr las metas aun cuando los resultados tarden en llegar.

¿Cómo inició todo para Erik Domínguez?

Entre el 2019 y 2020, Erik que trabajaba como gerente en una cadena de establecimientos de comida rápida, se enfrentó al cierre por la pandemia de Covid-19, y aunque lo enviaron a otro restaurante ya no tenía el mismo puesto y no veía una manera de crecer laboralmente.

Ante la necesidad de generar ingresos, en sus tiempos libres, empezó la búsqueda de cómo ganar dinero por internet influenciado en un inicio por “Luisito Comunica” y “Rayito”, hasta que se encontró con un curso sobre la red social Instagram donde obtuvo algunos tips como creador de contenido y abrió su primera cuenta donde compartía fotografías libres de derecho de autor que empezaron a funcionar.

Poco a poco empezó a subir de seguidores y al paso de dos meses, su esposa que estaba en Santiago Tuxtla lo alcanzó a Ciudad del Carmen Campeche, quien se convirtió en su gran aliada.

Aunque antes acostumbraba a comer fuera dado el poco tiempo que les dejaba el trabajo, con la llegada de su esposa y para economizar decidió empezar a cocinar desde lo básico.

“Le platiqué todo lo que tenía en mente, todo lo que venía haciendo porque ya tenía como mil seguidores en mi cuenta de Instagram empezando de cero y dentro de las actividades que nos tocaban cuando ella llegó, tomé la iniciativa de empezar a cocinar. Yo no sabía mucho, yo no cocinaba, pero ya tenía la idea de cómo freír un huevo, hacer carne y cosas muy básicas”.

Tras ese intentó descubrieron que era bueno cocinando pues su sazón era buena y ese fue el parteaguas pues empezó a tomar fotos del emplatado final para subirlo a Instagram que empezaron a lograr varios “me gusta” y seguidores.

Empezó a investigar más sobre el funcionamiento de las redes sociales y los algoritmos y se pusieron a trabajar tomando cursos y capacitaciones por lo que conocieron la aplicación de Tik Tok.

¿Cuál fue su primer platillo en Tik Tok?

Al empezar a compartir su comida con sus compañeros de trabajo le pidieron que les vendiera lo que lo motivó a sacar un préstamo con su esposa para comprar una estufa, sartenes y las herramientas necesarias para poder cocinar mejor, fue a mediado de diciembre de 2020 que grabó su primer video para Tik Tok con una de sus primeras recetas que fue una torta de huevos con jitomate que tuvo un gran impacto hasta que se hizo viral con cerca de 300 mil reproducciones.

“En ese momento tuvimos como un momento de iluminación donde dijimos algo estamos haciendo bien, vamos por buen camino. Con lo que ya había investigado seleccioné un nicho que fue el de la cocina y me enfoqué solamente en ese nicho, en buscar aprender a cocinar, hacer recetas caseras, económicas y a partir de esa receta que se hizo viral empezamos a hacer otras y otros videos”.

Ante los buenos resultados, y las complicaciones laborales que ya vivía, juntaron sus ahorros y se regresaron a Santiago Tuxtla para comprar todo lo necesario para crear su cocina de la mejor manera que ahora es además su set de grabación y su fuente de empleo.

“Todas las cosas que han ido pasando han sido conforme a la marcha, hemos aprendido muchas cosas a base de errores, siempre estamos trabajando sobre ese error y aprendiendo, error y aprendiendo que es lo que nos ha ido funcionando hasta la actualidad. Todo el tiempo estoy en constante búsqueda de información para actualizarme, si hay alguna tendencia, cosas nuevas, si hay ingredientes nuevos y cualquier cosa que me pueda aportar para aportar el proyecto”.

¿Por qué la constancia es clave en Cocinero en Proceso?

El consejo de Erik para quienes están buscando en la creación de contenidos una forma de vida es tener claro el nicho al que van a dedicarse, conocer sus habilidades, tener un estilo propio y mantenerse actualizado, pero sobre todo la constancia.

“La constancia siempre va a ser una clave muy importante y fundamental dentro de este rollo de las redes sociales porque las métricas no siempre son iguales, incluso a veces hasta te pueden mentir o desmotivar porque desde el primer video que tú subas, no te garantiza que el siguiente será viral, puede ser que de cinco videos cuatro son virales o uno no lo sean o al revés, entonces la constancia, la paciencia son importantes porque a veces estamos acostumbrado a que las cosas sean muy rápidas y eso causa frustración”, dijo.