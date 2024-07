"Tú no eres así": Coco Celis llega con su show de stand up a Xalapa: fecha y sede

Jorge Celis Castillo, popularmente conocido como ‘Coco Celis’ es uno de los comediantes de stand up más conocidos de México gracias a su particular carisma con la que ha logrado consolidar importantes colaboraciones con otros talentos que lo han colocado entre los artistas favoritos.

A pesar de que ha participado y realizado varios proyectos, el comediante es conocido también por ser el ganador de la tercera temporada del reality de LOL: Last One Laughing, encabezado por Eugenio Derbéz, en el que 10 cómicos intentan hacerse reír los unos a otros con la intención de ganar dinero.

Recientemente, ‘Coco Celis’ anunció su show de stand up “Tú No Eres Así”, con el que ya ha visitado varias ciudades de la República Mexicana como Tijuana, Morelia o Querétaro, sin embargo, el estado de Veracruz también está considerado con dos presentaciones, tanto en el puerto como en la capital, por lo que si eres fan de los shows de stand up, esta es una oportunidad perfecta.

Doble Vía ¿De vacaciones en Xalapa? Descubre los múltiples cursos de verano que se ofertan en la ciudad

¿Cuándo se presentará Coco Celis en Veracruz y Xalapa?

De acuerdo a su página oficial, Coco Celis tiene programada dos presentaciones iniciando con Veracruz el próximo jueves, 18 de julio de 2024.

La cita será en Morgan Tapori Bar, ubicado en el bulevar Adolfo Ruíz Cortines, sobre el Centro Comercial Andamar, en Boca del Río, Veracruz.

Hasta el momento, aún hay entradas disponibles para esta presentación, por lo que todavía tienes tiempo suficiente para reservar tus entradas.

Por otra parte, su presentación en la ciudad de Xalapa se realizará el próximo viernes, 19 de julio en punto de las 19:00 horas.

Loa sede será el bar de La Séptima Estación, ubicado en la avenida 20 de Noviembre y en las cercanías de la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA).

Los boletos, así como los precios de ambas presentaciones puedes consultarlos y adquirirlos en el siguiente enlace (https://cococelis.yasta.mx/).

Si quieres adentrarte aún más en su comedia, el artista recientemente estrenó en su canal de YouTube el especial “¿Te crees mejor que yo?”, donde reúne varios fragmentos sobre su show hablando sobre distintas temáticas.

El material de 1 hora ya cuenta con más de 200 mil vistas, por lo que es una muy buena opción justo antes de sus presentaciones en Veracruz.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️