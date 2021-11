¡Como el Grinch! Estos países no celebran la Navidad

Estamos a solo un día de entrar en el mes favorito de muchos, diciembre, temporada llena de fiesta, alegría y mucha armonía.

La llegada de la Navidad emociona a miles de personas, sin embargo, alrededor del mundo existen varios países que no celebran ni Nochebuena ni Navidad, así es, tal como el popular personaje ‘El Grinch’, hay sitios en los que esta celebración pasa desapercibida, y en la mayoría de los casos es debido a cuestiones religiosas.

Leer más: Razones para no usar pirotecnia esta Navidad y Año Nuevo

Doble Vía Así puedes cuidar tu flor de nochebuena para que luzca increíble en Navidad

Incluso hay ciertos lugares en los que no sólo no la celebran, si no que está prohibido hacerlo.

Aquí te decimos cuáles son los países del mundo no celebran la Navidad

Arabia Saudita

Este país esta ubicado en Asia Occidental, es musulmán y no celebra la Nanidad Aquellos que se animen a festejar podrían ser persguidos.

Pocas personas de la religión cristiana celebran en privado y no pueden hacer demostraciones en público.

Arabia Saudita publicó una reglamentación anual en la que prohíbe ‘signos visibles’ de la celebración de la Navidad’, porlo tanto, ni los musulmanes ni visitantes pueden celebrarla.

Argelia

Se trata de una nación islámica, aquí sí se puede festejar la Navidad, sin embargo, no se pueden colocar adornos navideños o hacer promoción de esta celebración.

Brunéi

Este es otro de los países que no permiten decorar en Navidad, no pueden poner arbolitos ni demás adornos coloridos representativos de esta época.

Cabe mencionar que, los habitantes que no son musulmanes pueden festejar la Nochebuena pero en privado.

Irán

En este país se profesa el Islam, por lo tanto, tampoco se les permite celebrar la Navidad.

Tayikistán

El 98% de su población es musulmana, no obstante, su estado es secular y posee una constitución de libertad de religión. Este fue uno de los últimos países en sumarse a la prohibición de la Navidad.

Tailandia

Los habitantes de Tailandia no suelen celebrar, sin embargo, hay hoteles y establecimientos que hacen una excepción para consentir a los turistas que los visitan.

Adornos de Navidad | Foto: Nayeli Collinot | Diario de Xalapa

Israel

En este país en lugar de celebrar Navidad realizan una fiesta llamada Janucá, misma que conmemora la victoria de los macabeos sobre los griegos y la purificación del templo.

China

El gigante asiático es uno de los sitios que más ha cambiado debido a la globalización. La Navidad no es considerada una celebración oficial, no obstante, cada vez es más aceptada. En algunos sitios es posible ver adornos navideños, pues para muchos habitantes esta es una manera de recibir el año nuevo occidental.