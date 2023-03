WhatsApp a punto de sacar los videomensajes en la aplicación; ¿cómo funcionarían?

De acuerdo al reporte en la cuenta de Twitter WABetaInfo se trabaja en una versión Beta de los video mensajes en WhatsApp y aseguran que esto podría hacerse realidad a futuro, aunque todavía no hay una fecha exacta para lanzar esta función, reportes indican que están muy cerca de que lo tengas en tu dispositivo móvil.

Esta función se uniría a las video llamadas y los audios que son funciones las cuales ya puedes ocupar en tu aplicación de mensajería, sin importar el sistema operativo que manejes, pero nos surge la pregunta ¿qué son los video mensajes? ¿Cómo los puedo ocupar? ¿Existen alguna ventaja en el posible uso de esta función? Son preguntas que te vamos a contestar a continuación.

¿Qué son los video mensajes que van a introducir en WhatsApp?

Vamos a comenzar por lo básico ¿qué son los videomensajes? De acuerdo a la cuenta Twitter WABetaInfo será una forma de poder grabar y enviar en tu aplicación videos cortos, que podrían durar hasta 60 segundos, y cuando estén activos sólo tendrías que presionar el botón de cámara en tu dispositivo para comenzar a grabar el mensaje, algo parecido a los mensajes de voy.

Por ejemplo, ésta sería una forma de compartir videos entre los usuarios de la aplicación de mensajería, además de que te va a permitir crear contenido, digamos que podrías ser algo muy parecido a lo que antes se hacía en TikTok.

Cabe mencionar que dicha función todavía no está activa en tu dispositivo móvil, pero dicen los expertos que estaría muy pronto en llegar ya que iría acompañada en una actualización de la aplicación.

¿Cuáles serían las posibles ventajas de tener video mensajes en WhatsApp?

La idea de los desarrolladores de los video mensajes es mejorar los mensajes de audio, ya que además de la voy también contarían con imagen, aunque también se tendrían un par de ventaja más, aquí te las dejamos:

Pueden ayudar a transmitir emociones y expresiones mejor que con una imagen o un audio

En algunas ocasiones es más ventajoso poder enviar un video en lugar de una nota de voy, por ejemplo, si quieres explicar algún tema o buscas mostrar algún objeto.

¿Cómo van a manejar el tema de la privacidad en los video mensajes de WhatsApp?

La privacidad de la información, tema que se ha vuelto fundamental a la hora de compartir mensajes con los usuarios de la aplicación, los encargados de la actualización confirman que los datos personales se van a cuidar y a cifra, para que nadie, ni la misma aplicación o Meta pueden ver o compartir los mensajes.

Lo que ya confirmaron es que los video mensajes no se van a poder guardar o reenviar a otras conversaciones, todo con la idea de mantener la privacidad de los usuarios, aunque todavía se pueden tomar capturas de pantalla, pero ya se puede limitar a sólo fotos.