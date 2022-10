Alertan de boletos falsos para concierto de Daddy Yankee; ¿tú lo compraste en puntos oficiales?

La llegada de Daddy Yankee a Veracruz está a la vuelta de la esquina este sábado 29 de octubre, pero el concierto puede ser ensombrecido por la venta de boletos falsos para “La Última Vuelta World Tour”.

Mediante comunicado la empresa Funticket alertó que personas están vendiendo “entradas duplicadas”; por lo que hacen un llamado a solo comprar en el sitio oficial y puntos de ventas que sean legales.

¿Cómo saber si me vendieron boleto falso de Daddy Yankee?

La empresa Futnticket expresó que la única forma de adquirir boleto para el concierto es a través del sitio oficial www.funticket.mx, por lo que recuerda que cualquiera que intente vender un boleto “a través de transferencias bancarias o terceras personas” es fraudulento.

Enfatiza que “todas las entradas que no hayan sido compradas directamente en nuestras plataformas oficiales no tendrán validez y por lo tanto no servirán para entrar al evento”. Además “se cuenta con un sistema tecnológico para leer los boletos”, por lo que se puede saber si el ticket que se muestra es falso.

Recuerda que la gira del adiós de Daddy Yankee será este sábado 29 de octubre en las instalaciones del Estadio Beto Ávila, por lo que si compraste tu entrada en la taquilla no debes preocuparte, pues tienes un lugar asegurado en este concierto.