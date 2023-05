¡Cuidado! Facebook puede mandar solicitud de amistad a la persona que “espías” [Video]

Te gusta revisar muros de Facebook de usuarios que no sigues o no tienes registrados como amigos, ¡cuidado! Se podrían dar cuenta ya que la plataforma en sus constantes cambios o actualizaciones, incorporó la opción de mandar solicitud de amistad a las cuentas que ves, pero que no sigues o tienes amistad.

Lo primero que te debemos platicar para el contexto de la nota es la palabra “stalkear”, en la actualidad se utiliza para definir a una persona que revisa los contenidos de otros usuarios de redes sociales, pero la principal es que no eres parte de su comunidad, por lo que la plataforma lo tomaría como interés por ser amigo del otro usuario.

Muchos de los usuarios, inclusive podrías checar o ya te diste cuenta que comenzaron a aparecerte solicitudes de amistad de usuarios que no conoces, o también de personas que dejaste de seguir, pero que te aparecen en tu muro como sugerencias de amistad, esto ocurrió gracias a una actualización de Facebook.

Este “error” de Facebook fue alertado por varios usuarios de otra red social muy famosa en la actualidad TikTok, algunos se dieron cuenta que con el simple hecho de ver la cuenta de Facebook de otro usuario, la plataforma de inmediato le mandaba una solicitud de amistad, lo que puso en alerta a las personas que utilizar ésta red social.

¿Puede Facebook mandar una solicitud de amistad a personas que no conozco?

Por lo que dicen varios usuarios de TikTok y Facebook ¡sí! Y de acuerdo a los usuarios se debe a un error en la plataforma, aunque al momento los directivos de la red social todavía no salen a dar su versión de los hechos, lo que pone en alerta a los usuarios ya que Facebook ha tenido varios problemas a nivel internacional por su manejo de datos de los usuarios.

Lo que ya se pudo confirmar es que éste error ya fue corregido, por lo que si fuiste de los recibió alguna solicitud de amistad de personas que no conoces o ya dejaste de seguir, por cualquier razón o motivo, fuiste parte del “error” de Facebook, pero no te alarmes al parecer ya fue resulto y todo regresó a la normalidad.

La recomendación es que si eres de los que le gusta stalkear ¡cuidado! Porqué posiblemente algunos de los usuarios que revisaste sin necesidad de ser su amigo o si buscaste a tu ex para saber cómo le va en la vida si ti, puede que se hayan dado cuenta, así que sería mejor dejar de hacerlo si tu idea es que se quede en secreto la visita a esos muros.

Aquí te dejamos el video que subieron a TikTok en el cual te explican cómo se manifestaba el error en Facebook, antes te dejamos algunos de los comentarios para tenga la versión de las personas que sí fueron víctimas del error en la plataforma de contenidos; el mensaje con el que inicia el video es el siguiente “Fallo en Facebook! Manda solicitud automáticamente”.





#error #stolker #stolkear #solucituddeamistad #alerta #falla ♬ Go Parrty Fot Tonight (Remix) - Leasis @renacuajocollector ⚠️ Fallo en Facebook! manda solicitud automáticamente ⚠️ 👉🏼Varios usuarios están reportando este comportamiento con la nueva actualización de la aplicación, y es que simplemente por meterte a ver el perfil de otra persona en automático se envía la solicitud de amistad, y también se está reportando que llega una notificación de nueva amistad la cual aparece eliminada, y al entrar a ver la notificación se envía solicitud de tu perfil a la persona de la notificación, así que hay que tener cuidado al revisar otros perfiles. 👀 #facebook





Entre los comentarios te contamos que la mayoría se lo tomaron a juego o como una broma, “que alguien me diga que ese error ya está solucionado, quiere seguir espiando los perfiles de los demás” “lloro o me río, 0 solicitudes” “yo los bloquee, no sabía que hacer” “entré al perfil de mi ex, luego me di cuenta que me aceptó la solicitud que nunca envié”, entro muchos más.