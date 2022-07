¿Te imaginas una boda con Satanás? Brujo Mayor afirma que aumentaron ceremonias

Al año, entre 10 a 15 personas acuden a Catemaco para casarse con Satanás, la Santa Muerte, Lilith u otras deidades masculinas o femeninas asegura Enrique Marthen Berdón “El ahijado”, Brujo Mayor quien ha encabezado este tipo de uniones.

En entrevista, el hombre que ostenta el cargo de Brujo Mayor desde el 2013 apunta que se trata de personas que tienen fuertes lazos con estos seres y que toman la decisión de unir sus vidas con ellos sin importar lo que la sociedad opine. Adelantó que es una tendencia que va a la alza, y es que, durante el 2021 fueron 14 las uniones que realizó y en lo que va de este 2022 lleva ya 11 casamientos de este tipo.

“Hay hombres y mujeres con esa tendencia y se hacen este tipo de casamientos (...) cuando yo empecé con mi cueva artificial solo fue una persona a casarse y de ahí fueron aumentando. El año pasado fueron 14 y este año todo apunta a que se puede superar la cifra ya que el último que realicé fue el número 11”, dijo.

#Misticismo #Hechiceria #Esoterismo #brujomayorelahijado #Catemaco #BrujoMayor #ocultismo ♬ sonido original - Brujo Enrique Marthen @brujoenriquembelahijado Por primera vez se comparte en las redes una boda con Satanás, la cual fue realizada por mi en mi Centro Ceremonial El Ahijado aquí en Catemaco Veracruz #Magia

Marthen Berdon dio a conocer que el caso más reciente de estas uniones fue el de una mujer radicada en Estados Unidos quien acudió a su cueva en Catemaco para que encabezara su boda con Satanás. Dio a conocer que por primera vez esta ceremonia se difundió de manera pública a través de las redes sociales a fin de que la sociedad conozca este tipo de uniones.

“La mujer es mexicana pero radica en Estados Unidos y asegura que desde los 8 o 9 años comenzó con esta tendencia, le empezó a interesar todo lo que se refiere a Satanás o Lucifer porque recibía ciertos tips de él y estaba en comunión con él”, explicó.

En el video de la ceremonia, subido en la plataforma tik tok, se observa a la mujer vestida de blanco frente a una enorme figura de Satanás con quien es enlazada mientras acepta la unión y reconoce que no le importa lo que piense la sociedad, su familia, la iglesia o las religiones. El Brujo Mayor reitera que para difundirlo en la plataforma tuvo la aprobación de la novia.

“Ella empezó a venir a las misas negras hasta que un día me dijo que su ilusión siempre fue casarse con Lucifer. Yo le pregunté si con una pareja en presencia de Satanás y ella me dijo que no, que quería casarse con él y eso fue lo que hicimo”.

Finalmente, el Brujo Mayor de Catemaco dio a conocer que a estas uniones se suman otras de parejas que acuden a contraer nupcias en presencia de Satanás. Aclaró además que contrario a lo que mucha gente piensa, Satanás no es un ser maligno o que causa destrozos y aclaró que hay más muertes ligadas a las religiones que a este ser. “En ningún lugar dice que ha matado gente como si lo han hecho diversas religiones en distintas épocas”, concluyó.