Es peruano pero tiene el alma de José José en la voz

Daniel Antonio Núñez Saavedra es identificado en redes sociales como el “Príncipe de las calles”, en Xalapa; su vestimenta y voz similar a la de José José, famoso cantante mexicano, le causó este sobrenombre.

El joven tiene 21 años y es de Perú, país que añora pero guarda similar cariño a México, principalmente Veracruz, por su gran aceptación social y musical.

“En México me ha ido súper bien, especialmente acá en Xalapa porque me abrió las puertas y jamás me voy a olvidar de eso, de verdad muy agradecido con el pueblo mexicano”, expresó.

Entre las opciones bucales de interpretar melodías de Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez u otros mexicanos de gran renombre musical, Daniel eligió al cantante José José porque lo considera un artista único, con un don que ninguno otro tuvo. El joven lo imita porque con su música intenta replicar el transporte en alegrar o apoyar al corazón en momento difíciles de la vida.

“En Xalapa valoran mucho el arte, desde que salí a cantar a las calles fui muy bien recibido con apoyo y monetariamente, también con muchos aplausos. Me dicen que les gusta lo que hago, valoro mucho sus palabras y consejos”, continuó.

Si al transitar por las calles de Xalapa no lo has escuchado, hoy hará una presentación en Televisa Veracruz y el 22 de mayo cantará en los bajos del Ayuntamiento de Xalapa, encabezado por Ricardo Ahued Bardahuil.

Desde que llegó a México, Daniel se ha presentado en Ciudad de México, Cuernavaca, Puebla, Altotonga y próximamente estará en Campeche, Mexicali y Chihuahua.

“Cambia la cultura pero hay una conexión entre los peruanos y los mexicanos, compartimos raíces antiguas muy similares. Su comida (mexicana) es muy rica, es lo que más me ha encantado”, comparó.

Entre risas, Daniel contó que la comida mexicana y más la veracruzana le ha fascinado al grado de bromear con su peso y compararlo con platillos de Perú.

Los tacos de arrachera y agua de horchata ha sido la comida que más busca consumir en la ciudad capital de Veracruz. La mañana del martes 10 de mayo cantó en el Hotel Boutique San Antonio, ubicado en la calle Benito Juárez número 107 de la colonia Centro, en Xalapa, en un breve convivio en honor a todas las madres que trabajan en Diario de Xalapa.

“Agradezco mucho a Diario de Xalapa y a todas las mamás que estuvieron presentes, estuve muy a gusto y feliz de cantarles a todas ustedes”.