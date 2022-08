Deliciosos: ¿Conoces los triángulos de frijol de doña Cuca en Coscomatepec?

Coscomatepec, Ver.- El sabor, el sazón y las ganas de salir adelante son el legado que doña Cuca obtuvo de su madre, quien desde pequeña la enseñó a preparar los ricos triángulos asados rellenos de frijol que hoy son una tradición en la gastronomía de Coscomatepec.

En una humilde casa de madera, la leña arde, mientras María del Refugio, doña Cuca o "Cuquilis", como la conocen todos en el Pueblo Mágico, prepara los triángulos de masa rellenos de frijol que la han hecho tan famosa, hechos con frijol, chile y cilantro este rico antojito mexicano es servido para acompañar el desayuno y mientras unos lo sirven con queso, otros le ponen nopales y hay quienes así calientitos saliendo del comal lo disfrutan más.

Pero más allá de ser solo un platillo tradicional doña Cuca nos platica, esto es un legado familiar, es la forma en que su madre le enseñó a trabajar, a salir adelante y empoderarse, para que hoy ella tenga una manera de ver crecer, educar y dar un mejor futuro a sus dos hijos.

En una humilde casa de madera, doña Cuca prepara los triángulos de masa rellenos de frijol que la han hecho tan famosa / Foto: Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba

Doble Vía ¿Quieres salir de la ciudad? Visita Teocelo la zona del Dios Tigre, no te arrepentirás

"Tanto ella nos sacó adelante como ahora me toca a mí sacar adelante a mis hijos, mi chaparrito tiene 5 años y me toca a mí llevarlo a la escuela y crecerlo, con la venta de los triangulitos nos mantenemos y nos va bien", asegura la coscomatepecana.

Todo un arte de la gastronomía

Desde muy temprano a las 6:00 horas de la mañana se levanta "Cuquilis", lava el nixtamal, lo lleva a moler al molino, regresa y prepara la masa, cuenta que es entonces cuando empieza la magia.

Al momento de formar los triangulitos se debe procurar que no se rompan y pasarlos al comal para que se cocinen / Foto: Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba

"La masa la revuelvo con sal y manteca, se le agrega manteca para que de más sabor, entonces me voy con el frijol, este se muele a parte, primero se muelen el cilantro y el chile juntos, para entonces si integrarlos todos juntos con los frijolitos. Una vez terminado se le ponen en medio a la masa", se dice sencillo pero tiene su chiste explica.

Doble Vía ¿Por qué le dicen “hongosto” a este mes? Doctor en Biología de la UV te explica

Al momento de formar los triangulitos se debe procurar que no se rompan y pasarlos al comal para que se cocinen, la lumbre ya se encarga del resto, asados, naturales y saludable es esta una opción más para que en la mesa de las familias no falten y acompañarlos a su gusto.

María del Refugio cuenta orgullosa que esta semana hizo un pedido de un visitante que se los llevó hasta Canadá, mientras que otra persona se los recomendó a sus parientes en Estados Unidos hasta donde se fueron sus ricos platillos.

"Me gusta que me avisen con tiempo para que la prepare bien con tiempo, cuando me dijeron que se los llevaban al extranjero los prepararé bien para que no se agriaran, hay que tener también cuidado con cada pedido, a veces me llegan a pedir hasta 400 cuando es algo especial, o en los restaurantes también les surto frecuentemente", comentó doña Cuca.

El deseo de hacer aún más grande su negocio es una espinita que trae, pero dice no entiende mucho de la tecnología y espera quizá el día de mañana poder tener su propia marca y que se le conozca no sólo en Coscomatepec si no en todo el mundo para que ese legado y tradición de su familia y de su pueblo no se pierda.

Si visita Coscomatepec es muy posible que en cualquier restaurante encuentre sus deliciosos triángulos esto debido a que el ayuntamiento por medio del departamento de turismo intentan destacar el gran trabajo de la gente que hacen rico en tradiciones al municipio.





Si visita Coscomatepec es muy posible que en cualquier restaurante encuentre sus deliciosos triángulos / Foto: Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba

(Publicada originalmente en El Sol de Córdoba)