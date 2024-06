¿Conocías el Pox? La bebida que dicen "aleja demonios" y cura el alma

Pronunciada como "posh", el Pox es una bebida de origen Maya que aquellos pobladores consideraban "una medicina para el alma", según información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Las bebidas tradicionales de nuestro país son muy respetadas pues muchas de ellas están preparadas a base de aguardiente y algunas hierbas lo que hace que su sabor sea mucho más intenso que el de algunas bebidas alcohólicas como: Tequila, Brandy, Whisky, Vodka, Vino, Coñac, entre otros.

En el caso del Pox, se dice que "su efecto conecta el mundo material con el espiritual"

En el caso del Pox, se dice que "su efecto conecta el mundo material con el espiritual" y que "aleja demonios curando las enfermedades del alma y del cuerpo".

¿En dónde se puede encontrar el Pox?

En los límites de Chiapas y Veracruz existen comunidades que descienden de los mayas y que preparan el Pox con ingredientes como: Agua de manantial, caña de azúcar, maíz, piloncillo y salvado de trigo; es costumbre incorporar infusiones de hierbas.

Estas pueden ser desde hierbabuena, té de limón, romero o laurel hasta algunos frutos de temporada como: Tejocote, nanche, durazno, zarzamora y membrillo.

La consistencia de esta bebida en su forma natural es limpia y cristalina de movimiento sedoso, mientras que el Pox combinado con hierbas y frutas toma otro aspecto y aroma según los ingredientes que ocupen para prepararlo artesanalmente.

Es tradición en los Carnavales de Chiapas invitar un Pox a los asistentes, no te preocupes de emborracharte porque su intensidad alcohólica no es tan alta, no obstante se recomienda no exceder su consumo.

Su valor histórico es innegable y forma parte de otras bebidas de origen prehispánico como el tepache, el pulque, pozol, entre otras que no contienen alcohol.

Es tradición en los Carnavales de Chiapas invitar un Pox a los asistentes

¿Se te antoja curar y alegrar el corazón con un sorbito de "posh"?

