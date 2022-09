Adiós a los formalismos; estudiante va con su vestido de XV años a su graduación

Una ceremonia de graduación es la culminación de muchos años de esfuerzo y dedicación, a los alumnos se le entregan su reconocimientos por lograr aprobar la carrera que estudiaron; existen “protocolos” que muchos respetan, por ejemplo la manera de vestir, pero en este caso una de las alumnas asistió con un vestido de XV años, el cual desató las críticas en redes sociales.

En su post de TikTok @rojita2019 subió su video en el que explicaba en los comentario el ¿por qué? Iba de vestido blanco para fiesta de XV, pero el diseño era muy parecido al de una novia el día de su boda, la ceremonia de graduación fue de la Academia Internacional Nueva Imagen, que se encuentra en Ecuador.

La joven no perdió el momento para ser el centro de atención por su peculiar vestido, el cual para muchos usuarios de redes sociales no era el adecuado para la ocasión, aunque la estudiante comentó que lo ocupó como una forma de tener una fiesta de XV años ya que no le hicieron una, y de paso al parecer un vestido de novia, afirmó que también tiene ganas de casarse.

¿El vestido de XV o de novia?





En el primer video que se publicó en la cuenta de rojita2019, se llegó casi dos millones de reproducciones, se tuvieron 148 mil me gusta, acompañados de los comentarios, que llegaron a más de 2 mil quinientos, entre los que están los usuarios que la critican y los que la defienden, opiniones encontradas.

Sin importar para que se puede utilizar el vestido, la usuaria se puso a contestar varios mensajes, entre los que comentaban “¿te ibas a casar?” O los que la defienden “en la vida tienes que elegir ser una más del montón o ser única e inolvidable”.





@rojita2019 #elmejorhastag😘 #vestidosdenovia #elmejorvestido #bodaeclesiástica💒 #grado #maestradebelleza #hilton ♬ Rumor Has It x Beggin - LAUREN🌈🦋✨🌎





Las críticas





El video fue retomado por la cuenta de @damaris_ayalaa quien lo compartió en TikTok y los comentarios criticando a la joven con el vestido blanco comenzaron a fluir “ay no, como tener un mal recuerdo de su graduación” “eres muy linda pero para la ocasión no iba el vestido” “por eso muchas universidades tienen un código de vestimenta” entre otros.

El post cuenta al momento con más de 870 mil reproducciones, que va acompañado de más de 100 mil me gusta y cerca de mil 400 comentarios; cabe señalar que en este video la usuaria @damaris_ayalaa ocupó la canción de Quinceañera de Banda Machos.

Lo que no se puede negar es que las egresadas de la academia se pasaron un rato divertido y sin problemas, al final la forma de vestir durante la ceremonia quedó en el recuerdo igual que la fiesta en a que estuvieron presentes ¿qué opinas?