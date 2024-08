Lng/SHT celebra una década de trayectoria y dirá adiós a los escenarios en Xalapa

Catalogado como uno de los géneros musicales preferidos por miles de jóvenes, el rap/hip hop se caracteriza por abarcar temas de protesta, superación o las complejidades de la vida, formando así parte de uno de los movimientos culturales más importantes.

Aunque también es uno de los géneros más polémicos por el contenido de algunas de sus letras, cada artista añade un toque único que los hace destacarse entre los demás.

Entre estos es posible encontrar a Lng/SHT (Longshot), rapero mexicano característico por “no ser un cantante normal” al contar con un estilo fuera del clásico artista con grandes joyas y cadenas.

Una mezcla variada de instrumentos, juego de palabras y un proceso creativo diferente lo han llevado a una carrera musical de 10 años en la que ha logrado presentarse en un sinfín de importantes festivales, siendo uno de los raperos favoritos de miles.

Si también has seguido de cerca la carrera del artista nacido en Cancún, Gastón Espinosa (Lng/SHT) anunció recientemente una pausa para la misma, no sin antes planear un extenso tour en la República en la que se encuentra considerada la capital del estado de Veracruz, por lo que te compartimos las fechas para no perderte una de sus últimas presentaciones totalmente en vivo.

¿Cuándo será el concierto de Lng/SHT en Xalapa?

En el extenso tour también estará acompañado de otros talentosos artistas como Max Chinasky y Perro Flecha. De acuerdo a su página oficial, la presentación de Lng/SHT en Xalapa se tiene programada para el próximo sábado 31 de agosto.

La sede del concierto se realizará en el recinto de McCarthy's Irish Pub – Xalapa, ubicado sobre la carretera Xalapa-Veracruz, número 553, en Plaza Xanat.

Será a partir de las 20:00 horas cuando puedas disfrutar de “Celebrando una década de gira antes de decir adiós” con algunos de sus éxitos como “La Marcha De Los Tristes”, “Romcom”, “Ladrillo y Cemento” o “Llaves, Teléfono y Cartera”.

El precio y las entradas puedes encontrarlas en el siguiente enlace de su página oficial: (https://www.passline.com/eventos/lng-sht-10-anos-cansan-tour-en-xalapa).

Con 37 años, Lng/SHT presentó uno de sus primeros materiales musicales con el EP ”Hip Hop para Punk Rockers", seguido del álbum “Youth (08-13)” en el ya lejano 2014, además de “Les Juro Que Sí Llego”, “IV.- Buenos Adultos” y “Japanese Bonus Tracks, Vol.1”.

Su influencia dentro de la industria lo ha hecho colaborar con uno de los freestylers más importantes de México y el mundo como Aczino (Mauricio Hernández) con el sencillo “Ellos”, además de ser presentador de las primeras ediciones de Batalla de los Gallos de RedBull (evento de freestyle), realizadas en territorio mexicano.

