Conoce a un tigre veracruzano; le pusieron de nombre "Covid"

Córdoba, Ver.- La contingencia, caos y pánico que se vive por el Coronavirus no deja mucho lugar para las buenas noticias y es que hace una semana en el Bio-Zoo en Córdoba nació ‘Covid', un cachorro de Tigre nombrado así porque nació en los días más fuertes de esta contingencia de salud.

“No sabemos el sexo del cachorro del tigre, nació el sábado a las 7 de la mañana y pues si es hembra o macho, Covid le queda de nombre, le vamos a dar las mejores condiciones y al apoyo de la sociedad que continúen las visitas”, dijo Gonzalo Rodríguez Díaz, representante legal y propietario de Bio-Zoo.

Foto: Cortesía | Bio- Zoo

Este nacimiento representa un logro de la reproducción de felinos en cautiverio, por ello, así como la nana de ‘Covid’ una puma americana, también se prepara para parir en estos días, “ya está en un área donde podrá dar a luz y estamos preparando el protocolo”.

Local Comerciantes de la calle no saben de qué vivirán; ya casi no venden

Por otro lado, Gonzalo Rodríguez, dijo que las puertas de Bio-Zoo están abiertas en ésta temporada de contingencia, ya que el lugar es un ambiente al aire libre donde las familias no se juntan y no están en un lugar cerrado, además aplican un viricida el cual elimina virus, bacterias y hongos.

El impacto social que se ha tenido en las redes de las falsas noticias ha creado pánico no solo en compras, no debemos de entrar en pánico, si debemos de permanecer aislados de tumultos de gente, no ir a lugares cerrados como el cine, porque el clima propicia que la gente se contamine

Al momento, en el Bio-Zoo se encuentran 8 tigres, 4 jaguares, 5 pumas, dos leones y un oso; así como aves, tortugas, monos y algunos otros ejemplares.