Conoce la primera red social especial para mascotas

Con la finalidad de crear una comunidad virtual, donde los amantes de los animales puedan denunciar maltrato, buscar adopciones o albergues, así como encontrar información, artículos, productos y otros servicios para mascotas, fue desarrollada la red social www.pet-comm.com, informó el creador del proyecto, Rubén López.

Recordó que la página web fue iniciada en el 2016, mientras radicaba en Xalapa, pues es originario de la Ciudad de México, “Tenía la idea de crear una aplicación, y de ahí nace la idea de diseñar una aplicación especial para mascotas”, dijo.

Al darse cuenta de que, en las redes sociales o en algunas aplicaciones para celular, no existía una red o aplicación específica para atender temas de animales de compañía, es que decidió comenzar el proyecto.

Foto: Cortesía | @Petcommoficial

Después de cuatro años de trabajo con especialistas en desarrollo de sitios web y aplicaciones, así como de abogados para atender los temas legales, se logró que en enero de este año, activar la página.

Al cuestionarle como funciona la aplicación, respondió que es muy fácil, ya que los interesados solo deben ingresar a www.pet-comm.com, realizar el formulario de registro, aceptar el correo de confirmación y listo, ya es parte de la red, además de poder subir fotografías, videos, comentarios o buscar otros servicios como ubicación de albergues, poner perros y gatos en adopción o en su caso adoptar, buscar veterinarios y clínicas, tiendas con artículos de animales entre otros servicios.

“Es importante destacar que no nos enfocamos solo a perros y gatos, ya que también se atienden temas de aves, reptiles, animales de granja y silvestres, no estamos cerrados a una sola especie, lo que si supervisamos es que no se puede compartir videos de violencia contra los animales ni contenidos para adultos, pues en la red social tenemos a menores de edad”.

Foto: Cortesía | @Petcommoficial

Rubén López destacó que los servicios que se encuentran en la página son gratuitos, ya que el objetivo principal es crear una nueva cultura en la sociedad sobre el tema del bienestar animal y cuidado de animales de compañía, así como el fomentar la salud de toda especie.

En ese sentido, mencionó que se cuenta con la colaboración de especialistas que alimentan el sitio con reportajes de cuidados de perros y gatos, qué hacer en caso de alguna enfermedad, como mejorar la alimentación de las mascotas, entre otros.

Añadió que en el portal se cuenta con un apartado en donde los usuarios pueden adquirir productos para sus mascotas, como alimentos o accesorios, si así lo desean. También los usuarios pueden poner a la venta productos.

Otro de los beneficios que estamos buscando, es identificar a comercios que sean Pet friendly, para que los usuarios los identifiquen y puedan acudir con sus mascotas

Reiteró que para ser parte de esta comunidad virtual no se cobra ni un peso, además de que se cuenta con el respaldo de las autoridades legales, para certificar que los veterinarios o comercios que anuncian servicios dentro de la página no son fraudulentos.

Contamos con un departamento de Marketing y legal, por ello nuestros usuarios pueden tener la tranquilidad de que sus datos están protegidos y de que somos un portal legalmente constituido

Finalmente dijo que se puede buscar más información en las redes sociales que son; Twitter @petcomm_unity y facebook Pet-comm.