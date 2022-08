¿Tienes hambre, que tal te caería una hamburguesa? Conoce los lugares más populares de Xalapa

¿Conoces las hamburguesas más populares de Xalapa? Te damos algunas recomendaciones, la ciudad es grande, así que opciones hay muchas y el gusto depende de la persona, pero en la cultura del like, entre más me gusta tenga, podría ser una opción que no se descarte tan fácil.

Y no puedes dejar pasar las papas a la francesa que son un digno acompañante de este platillo, ya existen muchas variedades de hamburguesas, le puedes poner casi de todo, pero siempre lo más simple será algo seguro; pan, carne, lechuga queso amarillo es la base ¿mayonesa, salsa de tomate, mostaza u otro ingrediente? Eso lo dejamos a tu criterio.

Si quieres aprender a degustar una hamburguesa te podemos recomendar la cuenta de Instagram de Burguer Man, sino experto, por lo menos hace varios recorridos por el país, a base de prueba y error, te platica que es lo básico para disfrutar esta comida rápida.

Ahora que ya tienes una idea de cómo pedir una hamburguesa, pues no nos queda más que presentarte algunos de los lugares más populares de Xalapa.

Brooklyn Burguer

Su base de operaciones se ubica en la avenida Araucarias 915 en Indeco Animas, cuentan con servicio a domicilio por si tu idea es comer en casa, abren de martes a domingo con horario de 14:00 a 23:00.





Coronel Burgue Joint

Si vas por la calle Francisco González Boca Negra y ves el 32-A, detente y visita este lugar que se encuentra en la colonia Venustiano Carranza, está abierto todos los días de 15:00 a 23:00, también cuenta con servicio a domicilio.





Diablo Burger

En el centro de Xalapa puedes visitar la calle Miguel Palacios 25 y encontrarás este local de hamburguesas, su horario de atención es de martes a sábado de 14:00 a 23:00 y el domingo de 13:00 a 21:00.





Dead Burger

No pierdas la oportunidad de visitar este local que se ubica en la calle Manlio Fabio Altamirano 9 en el centro de Xalapa, está abierto de lunes a sábado de las 10:00 a las 21:00 y cuenta con servicio a domicilio.

Digamos que todavía no te decides a comer una hamburguesa, no quieres salir de casa, puede prepararlas a tu gusto, a continuación te damos algunas opciones de cómo podrías comerlas.